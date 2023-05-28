Белгородская филармония приглашает на летние программы!

Лето – время отдыха, новых открытий, долгожданных встреч и, конечно, музыки. Мы знаем, как гармонично всё это совместить! Белгородская филармония с радостью открывает долгожданные летние программы! В этом сезоне формата опен-эйр не будет. На смену полюбившимся «Неслучайным встречам» и Castle Music Hall придут новые проекты.

«Музыка заката» – это разножанровые музыкальные программы, среди которых как повторы уже полюбившихся белгородской публике, так и новые, таящие в себе много музыкальных открытий…

4 июня предлагаем провести в жарких объятиях джаза! С Big Band No Сomment выступит Дмитрий Носков уже знакомый белгородской публике джазовый вокалист, принимавший участие в X Международном музыкальном фестивале BelgorodMusicFest 2022 «Борислав Струлёв и друзья».

Дмитрия Носкова называют «русским Синатрой» – будучи большим поклонником этого легендарного исполнителя, а также обладая очень схожим тембром голоса, Дмитрий мастерски перевоплощается в образ знаменитого артиста. В программе песни из репертуара Фрэнка Синатры, джазовые хиты и авторские композиции. Начало в 19:00.

Отметим, что проект Вечера в Литераторском дворике в новом летнем сезоне остаются с нами! Ближайший концерт «Вечер старинного романса» в атмосферном дворике Литературного музея пройдёт 23 июня в 18:00. Вы услышите старинные и городские романсы, стихи поэтов XVIII-XIX веков.

Белгородская филармония также приготовила множество разнообразных детских программ, среди которых как самые любимые и популярные концерты для детей, так и новые. В День защиты детей, 1 июня, в филармонии состоится интерактивная программа для детей «По дороге с музыкой», финалом которой станет выступление Академического хора (главный дирижёр Елена Алексеева).

Полная афиша всех летних проектов на официальном сайте Белгородской филармонии. В программе возможны изменения. Следите за нашими новостями.

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