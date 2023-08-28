Белорусский Кен попал в любовный треугольник: презентация клипа «1, 2, 3» певца Yurchelos’a

25 августа 2023 в пространстве «МузЛофт» состоялась презентация клипа певца Yurchelos’а на песню «1, 2, 3». Мероприятие неслучайно прошло в день Примирительного поцелуя (Kiss and Make up Day), ведь именно обнять и поцеловать свою возлюбленную, такую сладкую и желанную, так хочет певец-романтик:

«Раз – я с тобой играю,

Два – тебя догоняю,

Три – крепко обнимаю я тебя!

Раз – тебя поцелую,

Два – не найти такую,

Три – я хочу, чтоб была ты моя!»

Это уже второй клип белорусского певца, чей хит «Пьяное такси» достиг весной этого года вершины музыкального чарта канала «Europa Plus TV Беларусь» и продержался на верхней строчке 4 недели. Одной из основных локаций для съемок невероятно «вкусного», зефирно-нежного видео стал «Smile Park на ВДНХ». Неудивительно, ведь романтические чувства, объятия и поцелуи просто невозможны без радости и улыбок!

Сюжет и смыслы

Песня «1, 2, 3» – это музыкальное напоминание о том, что важно оставаться в душе ребенком, продолжать искать свою любовь, несмотря ни на что, и верить в удачу. Именно так поступает герой клипа.

Он влюбляется в девушку, милую и симпатичную, как конфетка, но та вначале демонстрирует холодное отношение. Она начинает свою игру – постоянно убегает и прячется. Певцу ничего не остается, как догонять ее, по пути петь свою песню, чтобы растопить сердце прыткой красавицы-карамельки. В их отношения, сложные, как слоеный пирог, вплетается детский задор, любопытство и манящая наивность.

Но игра в догонялки зашла слишком далеко: герой обнаруживает, что девушек на самом деле две, и они близнецы. От этого у него сильнее начинает биться сердце, а в глазах двоится. Кого выбрать? Однако обе красотки отвечают ему взаимностью!

Клип выдержан в стилистике фильма Barbie: яркие сочные оттенки, много розового цвета, буря эмоций. Yurchelos погружает зрителя в атмосферу детской непосредственности, в тот заветный период жизни, когда смотришь на мир сквозь розовые очки. А юношеская любовь кажется кокетливой и легкой игрой в догонялки.

«Я хотел подарить зрителям яркие эмоции, которые испытывает каждый ребенок, когда заиграется с друзьями во дворе до позднего вечера или смотрит любимые мультики. Ведь взрослым так важно сохранить этот огонек задора в своем сердце и хотя бы иногда чувствовать безусловную радость, оставаясь в душе детьми, поддерживая в сердце любовь. Перед творческой командой проекта стояла задача показать совершенно другую по настроению романтическую историю, нежели в первом клипе «Пьяное такси». Если там мой герой философски рефлексирует после очередной неудачи в любви, но при этом не прекращает искать ее снова и снова, то в «1, 2, 3» мы видим уверенного в себе сердцееда, который готов ради ласкового взгляда красавицы побежать хоть на край света. Причем, буквально сверкая пятками, за ней же», — смеется Yurchelos.

Концепт видео легко угадывается зрителями – яркое лакомство для сладкоежек, визуально съев которое, можно улучшить настроение. После просмотра клипа создается ощущение, что находишься внутри воздушного кремового торта — и это не просто впечатление, а состояние! Оно обволакивает, наполняет чувством сладкого удовольствия, юношеского задора и легкого флирта. Порой кажется, что все: и слова песни, и музыка, и даже имидж героев клипа – словно присыпаны сахарной пудрой!

Певца в этот вечер поздравили: звездные сестры-близнецы Карина и Кристина Ровер, актрисы Молодежного театра «Синяя Птица» (г. Красноармейск Московской области), которые снимались в нашумевшем сериале «Физрук» и других проектах; Александра Полянская и Яков Шнеерсон, ведущие шоу Babiy Gum; Виктория Мирошниченко, PR-дива и художница; Алена Радион, дизайнер и другие яркие гости.

Фото – Олеся ВЛАДИМИРОВА

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