Более 200 экспонатов представили на выставке «80 лет под знаком Победы» в Музее Победы

В Музее Победы открылась выставки «80 лет под знаком Победы». Проект наглядно показывает, чего смогла достичь страна благодаря Великой Победе в течение восьми послевоенных десятилетий. В экспозицию вошли свыше 200 подлинных раритетов и около 80 фотографий, связанных с достижениями нашей страны с 1945 года по настоящее время.

В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов, генеральный директор музея «АТОМ» Елена Мироненко, сенатор РФ, шахматист Сергей Карякин, депутат Госдумы РФ, хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов, летчики-космонавты, Герои РФ Сергей Крикалев и Елена Серова, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и другие.

«Мы представляем достижения огромной, великой страны и ее народа, победившего нацизм, возродившего державу и приумножившего ее мощь. В год 80-летия Победы крайне важно рассказать о том могучем поколении, дух которого не сломили тяготы военного времени, жертвы и потери. Наш народ, наоборот, еще больше сплотился, чтобы сделать Родину лучше и сильнее. Мы показываем самые главные, яркие события и достижения каждого из восьми послевоенных десятилетий», – выступил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В создании нового проекта приняли участие 16 партнеров, в том числе девять федеральных и региональных музеев, предприятия, общественные организации. В музейном пространстве на площади свыше 500 кв. метров представлены тематические разделы, посвященные областям, где были достигнуты выдающиеся успехи в послевоенные десятилетия, – атомной промышленности, космосу, строительству, спорту, культуре и другим. Так, например, на выставке можно увидеть форму ученого Сергея Королёва, тренировочный скафандр космонавта, личные вещи строителей Байкало-Амурской магистрали, макеты крупнейших атомных и гидроэлектростанций, образцы первых отечественных ЭВМ, балетные костюмы солисток Большого театра, факел Олимпиады-80, золотые медали нашей сборной и многое другое. Генеральный партнер выставки – «Триколор» подготовил раздел, посвященный развитию спутникового телевидения в России в 2005–2015 годах. Экспозиция наглядно продемонстрирует эволюцию качества изображения – от SD к HD и Ultra HD.

Выставку дополняет фотолетопись ТАСС, отражающая важнейшие события отечественной истории — от массового жилищного строительства и освоения целины до Олимпиады-80 и Фестиваля молодёжи 1985 года, от работы орбитальной станции «Мир» до строительства Крымского моста, от Олимпиады в Сочи 2014 года до чемпионата мира по футболу 2018 года.