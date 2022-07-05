Прижизненное издание «Вечера на хуторе… » Гоголя выставлено на торги за 400 000 рублей

7 июля аукционный дом «Литфонд» проведет торги раритетных произведений, автографов, фотографий, постеров и исторических документов. В топ лотов вошли второе прижизненное издание «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя за 400 000 рублей, фотография с автографом сына Александра II, оцененная в 360 000 рублей, сборник Андрея Белого с дарственной подписью поэта за 120 000 рублей, ценные раритеты с дачи Максимилиана Волошина и другие редкости. Подробности ниже:

Открывает список топ-лотов второе прижизненное издание Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Санкт-Петербург, типография Департамента внешней торговли, 1836 г.).

Известно, что первое издание повестей было опубликовано частями: сначала первая в 1831 году и годом позже вторая. И только спустя несколько лет, в 1836 году, «Вечера …» были напечатаны новым изданием.

Именно на второй выпуск книги оставил рецензию в журнале «Современник» Александр Сергеевич Пушкин: «Читатели наши конечно помнят впечатление, произведенное над ними появлением „Вечеров на хуторе“… Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!».

Оба издания «Вечеров … » пользовались колоссальным успехом читателей и буквально «зачитывались», постепенно исчезая из обращения, что сделало их библиографической редкостью. Лидирующая ставка за второе прижизненное издание на момент релиза составила 400 000 рублей.

Орден цвета пепла и крови…

В числе старейших артефактов предстоящего аукциона — фотография с автографом «Цесаревич Николай Александрович с орденом Святого Владимира IV степени» (Санкт-Петербург, фотоателье «A. Pasetti», не ранее 1893 г.).

В нижней части фотографии последний император Российской империи собственноручно подписал: «Николай».

Орден Святого Равноапостольного князя Владимира был учрежден в 1782 году императрицей Екатериной II и выдавался, как и все ордена того периода, крайне редко. Кавалеры ордена IV степени награждались золотым крестом, который носили в петлице или на груди на специальной орденской ленте шириной 2,2 см.

Главное отличие ордена Святого Владимира от Святого Георгия состояло в том, что второй можно было получить только за военные заслуги.

Фотография является исключительной редкостью и представляет собой ценность музейного уровня. Стартовая ставка за нее назначена 360 000 рублей.

Русскому меценату и совладельцу Знаменской мануфактуры

Порадует библиофилов сборник статей «Луг зеленый» поэта Серебряного века Андрея Белого (Москва, «Альциона», 1910 г.). Книга представлена в издательской обложке с дарственной надписью автора: «Сергею Александровичу Полякову с пожеланием удачи и новых свершений. Андрей Белый».

Автограф адресован Сергею Александровичу Полякову (1874-1943) — русскому меценату и переводчику, совладельцу Знаменской мануфактуры и усадьбы Знаменское-Губайлово, основавшему издательство «Скорпион». Поляков славился тем, что, в частности, знал более 20 языков. Именно благодаря его переводам русский читатель познакомился с творчеством норвежского писателя Кнута Гамсуна.

После революции издательство Полякова национализировали, а сам он служил в Народном комиссариате просвещения. Но это не уберегло его от ссылки.

Будучи одним из ведущих последователей русского символизма и модернизма, Андрей Белый (1880-1934) написал свой публицистический сборник «Луг зелёный», как отражение ключевых вопросов литературы и искусства. Поэт много цитирует в своих статьях Гоголя.

Ранее автограф Белого уже выставлялся в «Литфонде» и покинул аукцион по ставке 410 000 рублей. Тем более интригуют предстоящие торги, на которых первоначальная цена за книгу с подписью автора заявлена в размере 120 000 рублей.

Война не начнется, по моим сведениям, раньше 20-х чисел октября…

Оценят коллекционеры исторический раритет в виде трогательного письма Максимилиана Волошина к подруге Капе Близниченко из Парижа от 30 сентября 1911 года, оставленного на открытке:

«Милая Капа, по моим соображениям, Вы должны быть уже в Москве. (Хотя с Вами конечно никакие соображения невозможны и поэтому пишу Вам в Коктебель). Вы совершенно напрасно не любите Парижа и не хотите сюда ехать. Если бы Вы видели, как я третьего дня, подряд несколько десятков туалетов Paguin, Douce, Бэра и Douillet, то Вы бы сошли с ума от восторга. <…> очень советую Вам приехать, потому что война не начнется, по моим сведениям, раньше 20х чисел Октября <…>».

Как можно догадаться, Максимилиан Александрович Волошин (1877-1932) страстно любил Францию. За что на родине его прозвали «парижанином». Поэт периодически проживал в Париже. Второе любимое место Волошина — Крым, точнее — его дача в Коктебеле, где гостили и многие знаменитости из литературного и культурного мира.

Стартовая ставка за романтические строки о Париже и немного о войне назначена в 90 000 рублей.

На торги также заявлен и другой раритет с дачи Волошина — подборка из 14 фотографий, сделанных в 1911 г. На снимках запечатлены эпохальные личности — такие, как Марина Цветаева и Сергей Эфрон (на двух фото), а также сам Максимилиан Волошин (на пяти фото), переводчица Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина (на паре фото) и другие гости, бывавшие на даче в Коктебеле. Кстати, на одном из снимков можно увидеть и саму дачу Волошиных зимой.

Судя по прическе и очкам Марины Цветаевой, есть версия, что представленные фото были сделаны в 1911 году, во время ее первого приезда к поэту Волошину. В том году как раз Максимилиан впервые пригласил сестер Цветаевых к себе на крымскую дачу, где поэтесса завела близкое знакомство с Эфронами. И уже меньше, чем через год вышла замуж за Сергея Эфрона. Лидирующая ставка за памятный фотоархив 30 000 рублей.

«Найти ее в книжных магазинах было не так-то легко…»

К редким образцам русского искусства относят книгу Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (Санкт-Петербург, печатня В. Головина, 1868 г.). Это — третье по счету издание «Путешествия …» и второе, из появившихся в России, изданное петербургским книгопродавцем Николаем Шигиным. Книга напечатана в настолько искаженном варианте, что даже царская цензура, запретившая ее продавать, все-таки спустя время сняла ограничение.

Это был хитрый издательский ход. Ведь под видом рецензий на книгу открылась возможность рассказать русским читателям о жизни и творчестве Радищева. Книга молниеносно разошлась и стала редкостью.

Примечательно, что, как выяснилось впоследствии, анонимный очерк о жизни Радищева написан Иваном Кущевским — автором популярного в то время романа «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (1871 г.).

Другой тираж «Путешествий …», выпущенный в 1872 году, царская цензура уже не пропустила и полностью ликвидировала.

На одном из аукционов «Литфонда» редкое издание ушло по цене 300 000 рублей. Лидирующая ставка на предстоящих торгах, на момент релиза, объявлена 85 000 рублей.

Запрещенный Карамзин

Уникальное историческое свидетельство попало на аукцион — историческая записка, поданная императору Александру I Николаем Карамзиным в 1811 году «О Древней и Новой России».

Слово «записка» вряд ли подходит для столь объемного эпистолярного труда, разместившегося на 83 листах. Талмуд оформлен в современный цельнокожаный переплет. Издание украшено гравированным портретом Карамзина и содержит карандашные пометки в тексте. Который, кстати, написан орешковыми чернилами, аккуратным мелким почерком — на обеих сторонах страниц. На последних пяти указано произведение: «К Императору Александру письмо Н.М. Карамзина».

Известно, что Карамзин написал и подал «Записку» императору по инициативе его сестры — Екатерины Павловны. Наряду с обзором русской истории и критикой государственной политики Александра I он посвятил отдельную главу концепции самодержавия как особого, самобытно-русского типа власти, тесно связанного с православием и православной церковью.

И если сначала государь прохладно отнесся к представленному труду, то затем, очевидно, принял ряд ключевых положений. Также установлено, что Карамзин снял с оригинала трактата несколько копий, с которых впоследствии были сделаны еще. Экземпляры широко разошлись в 1820-е — 1850-е гг. в образованных кругах. И даже публиковались фрагментами. А в 1861 году «Записка» была издана в Берлине. В России выпуск этой работы Кармазина во второй половине 19 века вдруг оказался под запретом. И до 1900 года текст нигде не печатался.

Сегодня за редкий список полузапрещенного произведения Николая Карамзина назначена лидирующая ставка 45 000 рублей.

В тяжелый час…

В октябре 1908 года на похоронах художника Сергея Коровина была сделана фотография, запечатлевшая оперного певца и солиста Большого и Мариинского театров Федора Шаляпина.

На оборотной стороне снимка имеется более поздняя владельческая надпись синими чернилами: «Октябрь 1908 г. / На похоронах художника / С.А. Коровина».

Известный оперный и камерный певец Федор Шаляпин (1873 – 1938) был в близкой дружбе с братом русского живописца Сергея Коровина (1858 — 1908), тоже выдающимся художником — Константином Коровиным (1861— 1939). Это был крепкий дружеский тандем великого баса и главного декоратора московских театров, продлившийся десятилетия. В тяжелые периоды жизни они поддерживали друг друга. Лидирующая ставка за фотографию указана 20 000 рублей.

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