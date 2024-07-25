«Бессмертная симфония»: в сети Интернет представили сюжетную компьютерную игру о блокадном Ленинграде

Бесплатная сюжетная приключенческая игра «Бессмертная симфония» про трудности выживания гражданских в военное время стала доступна в VK Play и Steam. Игроки попадут в блокадный Ленинград, где им предстоит помочь четырем героям пережить тяготы жизни в осажденном городе и сохранить в себе человечность. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Бессмертная симфония» – художественное произведение на основе реальных событий. Проект повествует об испытаниях, через которые прошли ленинградцы во время блокады, длившейся более двух лет, и знакомит игроков с одной из самых трагических и героических страниц в истории города. От главы к главе игроку предстоит поочередно управлять четырьмя персонажами, каждый из которых, не жалея сил, вносит свой вклад в общее дело и день за днем проявляет гражданское мужество.

«Идея создать игру, посвященную блокаде Ленинграда, родилась примерно в середине 2020 года. Мы увидели результаты соцопроса, согласно которому многие молодые россияне не знают почти ничего об этом трагическом событии. И мы решили внести свой небольшой вклад в дело сохранения памяти о блокаде. Тем более, что бабушка одного из авторов идеи игры являлась блокадницей. Проект находился в замороженном состоянии до середины 2023 года, когда благодаря ИРИ удалось возобновить полноценную работу над «Бессмертной симфонией» и довести ее до релиза», – говорит руководитель студии «Siberian Koala» Евгений Анищенко.

Игра основана на реальных фактах, описанных в исторических работах, посвященных блокаде, а вот персонажи являются вымышленными.

«Все внутриигровые исторические справки, содержащиеся в Базе знаний, были тщательно подобраны при содействии профессионального историка. Для воссоздания внешнего вида объектов на игровых уровнях и одежды персонажей мы использовали многочисленные архивные фото- и видеоматериалы, находящиеся в публичном доступе», – рассказал Евгений Анищенко.

Среди главных механик просветительского проекта – диалоги, пазлы и мини-игры. По словам разработчиков, загадки будут не очень сложными, так как проект в первую очередь просветительский и нацелен на широкий круг игроков, в том числе пользователей, имеющих минимальный игровой опыт.

«В процессе прохождения сюжетной кампании будет ряд мини-игр, но все они умеренной сложности и не станут серьезной преградой на пути казуальных игроков. Одна из ключевых механик проекта – диалоги между персонажами. В ряде случаев игрокам предстоит совершать непростой моральный выбор. Мы хотим, чтобы такие моменты послужили дополнительной пищей для размышлений», – пояснил руководитель студии «Siberian Koala».

Также игроки будут открывать новые записи в Базе знаний – это исторические справки о событиях тех дней, о быте жителей блокадного Ленинграда.

Первое прохождение игры рассчитано на 3-3,5 часа игрового времени. Любую главу можно пройти заново, узнать альтернативное развитие сюжета, совершив иной моральный выбор, а также собрать недостающие коллекционные предметы.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня – 872 дня непрекращающихся бомбежек и артобстрелов, не сломивших дух жителей города. Она считается самой смертоносной осадой в мировой истории. О потерях мирного населения Ленинграда у историков до сих пор нет единого мнения. В 1945 году на Нюрнбергском процессе было объявлено, что жертвами блокады стали 649 тыс. человек, однако современные историки считают, что в действительности эта цифра составила не менее 800 тыс. Военные потери Ленинградского (Северного) и Волховского фронтов убитыми, ранеными и пропавшими без вести за все время битвы за Ленинград с июля 1941 по август 1944 года составили более 1 млн человек.