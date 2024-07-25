Денис Андреевич фон МЕКК: «Самое важное – это постоянное саморазвитие»

Денис Андреевич фон Мекк родился в Москве, 16 апреля 1969 года. Небезызвестная фамилия говорит о происхождении Дениса – он является прямым потомком семей фон Мекк, Давыдовых и Чайковских.

Профессиональная деятельность Дениса – пожарная безопасность, по образованию он инженер. Долгое время он работал руководителем коммерческих организаций в области строительства и производства. Однако последние десять лет Денис активно ведет просветительскую деятельность: он популяризирует культуру, искусство и историю дореволюционного периода, изучает и распространяет семейные традиции и занимается развитием межкультурных объединений поклонников П.И. Чайковского. В последнее время Денис начал активную деятельность в области объединения учебных заведений, носящих имя П.И. Чайковского.

Перед интервью Денис рассказал удивительную историю про культуру, которая объединяет людей, противостоя времени, расстоянию и предрассудкам.

«Путешествуя по разным городам России, я встретился с одним музыкантом, который играл на аккордеоне и ездил по разным странам с выступлениями. Он рассказал мне случай, который меня сильно тронул. В маленьком немецком городе, где он исполнял Чайковского на аккордеоне, в первом ряду сидел очень пожилой немец. Весь концерт у него лились слезы. В конце выступления этот мужчина подошел к нему, поблагодарил и спросил: «А еще вы будете играть? Можно ли будет как-то к вам попасть?» Мой знакомый ответил: «Да, будет еще один концерт завтра, но очень далеко, в другом городе, через 300 километров».

И какое же было его удивление, когда на следующий день, в другом немецком городе, через 300 километров, он снова исполняет Чайковского, и снова в первом ряду сидит тот же самый пожилой немец, и снова у него текут слезы. Немец подходит к нему после выступления и старческой, трясущейся рукой, протягивает что-то, зажатое в кулаке. Он говорит: «Вы знаете, этот предмет в моей семье от моего отца. Он воевал под Сталинградом и снял звездочку с пилотки одного убитого советского солдата. Потом он привез ее нам домой как военный трофей. Со временем, с возрастом менялось его миропонимание.

Перед смертью мой отец нашел эту звездочку и отдал мне, с просьбой: «Пожалуйста, сделай так, чтобы эта звездочка вернулась обратно в Россию».

И этот пожилой немец выполнил последнюю волю своего отца, передав звездочку моему знакомому, герою этой истории. Подумайте над этим, мне кажется это очень показательный случай. Всё в этой жизни переосмысливается, переоценивается со временем. И в конечном счете культура и искусство побеждают разногласия и ненависть».

– Как Вы считаете, что самое главное для представителя Вашей профессии?

– Главное качество, в данном случае, совпадает и для моей профессиональной, и для просветительской деятельности.

Самое важное – это постоянное саморазвитие. Моя профессиональная деятельность – пожарная безопасность, одна из самых динамичных областей, где постоянно происходят серьезные изменения. Каждый год появляются очень важные изменения в нормировании. А в моей просветительской деятельности это тем более бесконечный процесс.

У меня настолько развитое известное мне генеалогическое древо, что в нем очень много совершенно потрясающих людей совершенно разных родов деятельности. Это и генералы 1812 года, и декабристы, и первостроители железных дорог, которые, по сути, строили абсолютно новую экономическую ситуацию в стране, и ближайшие соратники императорской фамилии в мирные и военные времена. Мои предки вели невероятную просветительскую деятельность, создали, управляли и принимали активное участие в развитии более чем сотни просветительских и благотворительных организаций.

Необходимость в непрерывном развитии обусловлена неописуемым количеством материалов, которые я не смогу вполне освоить даже за десять жизней. В этих условиях приходится очень интенсивно развиваться в плане как самих знаний, так и в области коммуникативных умений.

Приходится учиться правильно и понятно доносить информацию до слушателя, ведь слушатель бывает очень разный. На моих лекциях бывают и шестилетние, и девяностошестилетние. Кто-то музыкант, кто-то историк, кто-то иностранец, кто-то пришел разобраться в тонкостях, а кто-то впервые слышит о предмете повествования. Нужно учиться преподносить информацию в понятном, доступном формате и быть интересным рассказчиком.

Здесь два умения: для начала нужно знать, как донести информацию о своем мероприятии правильно, чтобы к тебе кто-то пришел. В огромном ежедневном потоке информации нужно выделить свое событие так, чтобы его заметили и выбрали. И уже потом важно не просто удержать слушателей в рамках лекции, но и так преподнести материал, чтобы это было понятно и интересно, и они захотели прийти на следующие твои выступления. А у меня несколько десятков разных лекций на очень разные темы.

– Чем Вы гордитесь больше всего?

– Вы знаете, вообще у меня очень интересная жизнь, много чем можно гордиться. Я посетил огромное количество стран, у меня тысячи знакомых в разных уголках планеты. Это, конечно, очень расширяет понимание мира, мироздания, разных культур. Начинаешь лучше осознавать, на основе какого культурного контекста мы можем находить что-то общее.

Здесь вот Петр Ильич Чайковский, на мой взгляд, будет замечательным примером. Идеальная фигура на звание «посла мира» в области культуры, потому что это человек, который владел несколькими языками, в том числе учил их, чтобы читать литературу на языке оригинала, посетил 19 стран, был в 165 населенных пунктах в мире. А учитывая, что в те годы не было самолетов, это просто колоссальное количество. Он был очень разносторонне развитый, интересующийся человек, очень много знал и изучал. Он понимал не просто литературу, культуру и историю, но и менталитет разных народов.

Мне кажется, это действительно интересно. Мое главное достижение – это то, что моя жизнь сложилась таким образом, что я имею возможность прикоснуться к людям, к их истории и культуре в огромном количестве стран. Это же вполне относится и к моей профессиональной деятельности: я выступал с докладами в разных странах мира. Пожарная безопасность – это такая тема, в которой очень важно делиться опытом. Чем больше мы будем делиться им, тем меньше людей в мире будут погибать. Кстати, я еще и историк пожарной охраны и большой коллекционер. То же и в культурно-историческом плане: чем больше мы друг про друга знаем хорошего, тем больше вероятность того, что мы будем сотрудничать созидательно, как соседи. Не выискивать какие-то проблемы, а выискивать что-то общее. Помогать миру оставаться мирным.

– Есть ли в Вашей семье немецкие традиции? Или, может быть, что-то типично немецкое дома?

– Нет, тут я такого не скажу. Все-таки со второй половины 19 века у нас уже очень большое смешение, немецкого осталось совсем мало. Я думаю, что на этот вопрос я не смогу ответить интересно.

Не знаю, почему, но мне вспомнилось: читая книгу о бароне Фальц-Фейне, встретил его фразу, запомнившуюся своей экспрессией: «Немцы становились в России более русскими, чем чистокровные россияне».

– О чем Вы мечтали в детстве?

– Ну, в детстве… Детство у нас было достаточно ограниченное, я рос в Советском Союзе. Понимание того, что есть в других странах и какие между этими странами отношения было очень призрачное. Хотелось, конечно, знать, какова жизнь у других людей, на других континентах. Во взрослом возрасте я проехал 70 стран, многие из них более десятка раз, так что отчасти исполнить эту мечту, слава богу, удалось. Но здесь главное не факт получения самой информации, а то, как ты ее используешь, на какие цели.

Меня очень воодушевляет какая-то общественная деятельность, объединяющая людей, я по складу характера – общественник. Меня восхищают люди, которые умеют наладить общественные организации, они живут и приносят какую-то пользу народу.

Приведу пример: в Германии есть общество Чайковского. Оно состоит не только из профессионалов, музыкантов и музыковедов, но и любителей музыки, меломанов. В основном там, конечно, немцы, но есть и некоторое количество членов из разных стран. Однажды на одном заседании в Германии меня поразил такой случай: я приехал в музыкальное общество имени Чайковского и услышал Пушкина на шести языках. «Чайковцы» читали стихи Александра Сергеевича на французском, на иврите, на английском, на немецком… Представляете, как все-таки культура объединяет! Я вижу в этом большое счастье. В особенности это большое счастье для меня, что моя жизнь сложилась так, что я могу быть частью этого процесса. Мечты вообще интересно срабатывают. Я отчетливо помню картинку из советского телевизора: яркое световое оформление одной гостиницы в Лас-Вегасе. И уже в 1998-м году, когда я впервые попал в Лас-Вегас, я попал именно в эту гостиницу! Я не знал, что это она и выбирал ее не я, но, когда я вышел из нее, я увидел именно ту картинку с переливающимися огнями вывески из моих детских воспоминаний. Так что, видите, это действительно работает.

– А о чем Вы сейчас мечтаете?

– Мечтаю, чтобы люди всего мира, всех культур, находили что-то общее для взаимообмена, а не выискивали что-то разное. Это моя искренняя мечта.

– Если бы Вы могли позвонить себе в детство, какой совет Вы бы дали себе-ребенку?

– Дал бы совет меньше лениться. Не буду оригинальным – больше заниматься спортом, читать, изучать языки. Больше развиваться в детстве, потому что во взрослом возрасте это дается намного сложнее.

Беседовала Екатерина АЛЕКСЕЕВА, RusDeutch