Бизнес делится опытом с подопечными БФ Гольфстрим в рамках года педагога и наставника

БФ «Гольфстрим» реализует ряд проектов, направленных на помощь и социализацию детей и молодых людей с разными тяжелыми диагнозами. Один из таких проектов – «Подростковый клуб». Ребята на протяжении нескольких лет занимаются со специалистами, учатся самостоятельной жизни, общаются, ходят на экскурсии. В рамках года педагога и наставника (Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2022 г. № 401 Принято постановление о проведении в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника) БФ «Гольфстрим», совместно с компанией «ТОП-Сервис» провел экскурсию в аэропорт Шереметьево.

На днях подопечные «Подросткового клуба» совершили увлекательное путешествие в мир уборки. На двухэтажном поезде ребята доехали до аэропорта, где состоялось знакомство юных экскурсантов с ещё одним рабочим процессом компании «ТОП-Сервис» - наведением чистоты и порядка в здании железнодорожного терминала «Аэроэкспресс».

Здесь подростки узнали, чем поддерживающая уборка отличается от комплексной? Как следить за чистотой в лифте? Мойка эскалатора – это просто с помощью специальной машины для чистки эскалаторов и травалаторов. После мастер-классов от сотрудников «ТОП-Сервис» ребята не только стали теоретически подкованы в профессии уборщик, но и на практике увидели работу уборочной техники. Подростки поработали на однодисковой поломойной машине (ротор) и это вызвало массу положительных эмоций. На практике ребята увидели, что наводить чистоту – это благородный и нелегкий труд.

«Сотрудничество с бизнесом – это важное направление для БФ «Гольфстрим». Главный принцип этого сотрудничества – партнерство. В совместных проектах с бизнесом, мы всегда учитываем его специфику и совмещаем запросы всех заинтересованных сторон. Основная трудность заключается в том, чтобы завоевать доверие к деятельности фонда. За 12 лет прозрачной работы БФ «Гольфстрим» никогда не подводил своих партнеров», - прокомментировала Виктория Якимова, президент Благотворительного фонда помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Гольфстрим».

Фото – Евгения ДИМИТРИАДИ

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