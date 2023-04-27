ВДНХ приглашает на студенческий турнир по алтимат фрисби «Кубок Конструкторов»

29 и 30 апреля на футбольном стадионе в парке «Останкино» пройдет турнир по алтимат фрисби «Кубок Конструкторов», который является финальным этапом чемпионата России по этому виду спорта среди студентов. В соревнованиях примут участие 13 мужских и 9 женских команд. Все желающие могут прийти и бесплатно посмотреть на состязания.

Турнир будет проходить в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Формат: групповая стадия, плей-офф и борьба за призовые места. Возраст участников команд — от 16 до 27 лет. Организатором мероприятия является сборная МГТУ им. Н.Э. Баумана по алтимату при поддержке ВДНХ и Федерации флаинг диска России.

«Кубок Конструкторов» — ежегодный финальный турнир студенческого игрового сезона, традиционно проходящий в конце апреля или начале мая. Первые такие соревнования состоялись 16-17 апреля 2011 года в Москве.

Алтимат — динамичный командный вид спорта с летающим диском фрисби. Он сочетает в себе элементы бега, прыжков, тактических схем и командного взаимодействия. Цель игры: перебрасывая диск между игроками своей команды, поймать его в голевой зоне соперника. В алтимате участвуют две команды по семь человек в каждой. Игра длится 100 минут или до 15 очков. Студенческие соревнования проводятся командами по пять человек в каждой.

Для того, чтобы забить гол, необходимо поймать диск в голевой зоне противоположной команды. Бегать с диском запрещено, он передается по воздуху товарищу по команде. Вид спорта бесконтактный, любое преднамеренное столкновение с другим игроком запрещено правилами. В алтимате нет судей, все спорные моменты участники решают между собой.

Соревнования по этому виду спорта проводятся для разных групп: от школьников и студентов до мастерс (30+) и гранд-мастерс (40+).

Команды соревнуются в разных дивизионах: открытый дивизион — участвуют представители любого пола и нет никаких ограничений по количеству мужчин на игровой площадке; женский дивизион; смешанный дивизион (микст) — создан для того, чтобы девушки и юноши могли играть в одной команде.

Первые игры по алтимату прошли в нашей стране в 1989 году, в 1999 году впервые был проведен турнир по этому виду спорта и первый чемпионат России. За время существования спорта в России наши команды становились призерами многих зарубежных турниров.

В 2011 году отечественные команды уже взяли призовые места на международном турнире по пляжному алтимату. В том же году сборная России заняла второе место в смешанном дивизионе на чемпионате Европы, а в 2013 году — первое место в женском дивизионе на пляжном чемпионате Европы. Этот же успех наши девушки повторили в 2017 году, а позже, женская команда выиграла чемпионат мира во Франции. В 2019 году сборные страны выиграли две золотых медали и одну серебряную пляжного чемпионата Европы и тогда же — три бронзовых награды чемпионата Европы. Год спустя российская команда RealFive заняла первое место среди клубов в рамках зального европейского чемпионата.

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