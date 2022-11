ASKERI GALLERY открывает выставку российской художницы Маши Руденко – «Conference of the birds»

С 17 ноября по 11 декабря в московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY состоится выставка российской художницы Маши Руденко* – «Conference of the birds».

Проект “Conference of the birds” представляет собой мультимедийное пространство, сочетающее живопись, коллаж, видео, фэшн и NFT. Лейтмотивом выставки становится идея языка тела, понятие которого экстраполировано художницей с узкой формулировки “тактильности” до других органов чувств: зрения, слуха и даже так называемой виртуальной телесности.

Название проекта — отсылка к классической поэме суфийского поэта и философа Аттара. Поняв, что у них нет царя, птицы отправляются на его поиски. Они преодолевают семь долин, символизирующих различные чувства, и в конце оказываются у озера, где не находят ничего, кроме своих отражений на водной глади. Так они понимают, что только они могут управлять самими собой и друг другом, объединившись в стаю. Царь не нужен тем, кто реалистично смотрит на мир и знает цену своих фантазий.

Мир Маши Руденко — мир отражений и зеркал, в которых можно постичь свое истинное Я. Тело — наше главное отражение, поскольку истинное выражение телесности зиждется на совокупности других ощущений. Именно поэтому, глядя на обнаженную натуру в работах художницы, можно моментально считать его состояние и идею, заключенную в образе.

Картины Маши Руденко — это прежде всего автопортреты, при этом изображенная на них натура становится своеобразным универсальным кодом, иероглифом, своего рода символом. Так, изображения, отсылающие к фэшн-индустрии, напоминают нам о том, что эта сфера считывает лишь поверхностное значение телесности. При этом то же тело может стать настоящей энциклопедией чувственности и ключом к самопознанию и адекватному самовосприятию. Эстетика телесности в картинах Маши Руденко провозглашает новый язык тела, новую интерпретацию телесности, основанную прежде всего на погружении в свое собственное “Я” и концентрации на собственных чувствах.

В видеоработе Mockingbird (2022) на тело художницы проецируются различные изображения: слова, жесты и образы. Таким образом Руденко поднимает тему конфликта между реальными переживаниями человека и чужими желаниями, и фантазиями, которые в него пытаются внедрить извне. «Сойка-пересмешница» (Mockingbird) показывает, что у каждого отражения – множество других отражений и измерений. Искусство помогает отличить иллюзорное пространство от реального и организовать общее поле для взаимодействия – «разговора птиц» в реальном здесь и сейчас.

NFT на основе видеоработы Mockingbird нашло свое отражение в виртуальном пространстве на платформе Super Rare в Decentral Art Pavilion в Венеции.

Масштабная серия работ представляет собой настоящее психологическое исследование. ASKERI GALLERY рада сообщить, что сразу несколько картин из серии «Conference of the birds» участвуют на ярмарке современного искусства ART BASEL MIAMI ART FAIR в Майями, США. Для нас это знак актуальности темы поиска отражений. Ведь в современном мире, полном искажений и мнимых идеалов, чистое отражение и истинное самопознание становятся настоящей ценностью.

Евгения СУСЛОВА

Маша Руденко. Let it go. 137х113 см, бумага, смешанная техника





Маша Руденко. Mockingbird. 98,5х79 см, холст, бумага, смешанная техника

Маша Руденко. Всплеск. 50х40 см, бумага, смешанная техника





Маша Руденко. Глазами птицы. 99х99 см, холст, бумага, смешанная техника

Маша Руденко. Долина неизвестности. 117х89 см, холст, бумага, смешанная техника

Маша Руденко. Закат в Мексике. 98х79 см, холст, бумага, смешанная техника

Маша Руденко. Контакт с природой. 50х40 см, бумага, смешанная техника

Маша Руденко. Мир сна. 99х119 см, бумага, смешанная техника

Маша Руденко. Ночное небо Масатлана. 119х89 см, бумага, смешанная техника

Маша Руденко. Пески Тулума. 50х40 см, бумага, смешанная техника

___________

* Маша Руденко — мультидисциплинарная художница: ее практика сочетает в себе перфоманс, видеоарт, фотографию, коллаж, живопись, бодиарт, смешанную технику.

Свободная в поиске, уверенная в себе девушка из Таганрога, в 17 лет переехавшая в Лос Андржелес строить карьеру модели, влюбившаяся в искусство в Париже, исследующая возможности современного искусства и разные медиа как средства передачи художественной задумки.

Маша начала свой путь в качестве художницы в 34 года с проекта Mashpit: это был настоящий перфоманс-перевоплощение, результатом которого стали фотографии, фиксирующие Машу в образах Фриды Кало, Сальвадора Дали, Квентина Тарантино, Вуди Аллена и других не менее знаковых личностей. Этот проект родился во многом благодаря карьере модели: умение мастерски перевоплощаться, адаптироваться и примерять на себя несвойственные ранее образы. В 2017 году проект был показан в Allouche Gallery в Нью-Йорке, а в 2019 в Who I Am Gallery в Москве.

В 2019 году Руденко сотрудничала с пионером дизайна и архитектором Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce), работая над смешанным медиа-проектом «7 Deadly Sins».

Фотоработы Руденко были проданы на аукционах SCO Family services (2017) и Indixia (2019). В 2020 году Маша сотрудничала с Destination AMA и The Home Лос-Анджелеса, для поддержания местного сообщества бездомных людей, вдохновляя окружающих на заботу об экологии и переработку мусора.

С марта по май 2021 года видеоарт Маши «Unseen» совместно с Moscow public fund, был показан на площадке Moscow City.

В своих работах Маша в основном обращается к теме телесности, исследуя возможности тела как средства художественного самовыражения. Специфика творчества Маши Руденко в том, что она использует тело в качестве основного инструмента и средства для экспериментов, способа понимания мультикультурализма.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru