Благотворительный квиз от SMARTY и PREMIER собрал средства для «Дома с маяком»

19 апреля организаторы квизов SMARTY и онлайн-кинотеатр PREMIER провели благотворительную игру в честь 10-летия Детского хосписа «Дом с маяком». По итогам благотворительного квиза удалось собрать более 200 тыс. руб. Основной темой квиза стали кино и сериалы, а вместе с собравшимися сыграли известные артисты, режиссеры и продюсеры, чьи работы можно увидеть на платформе PREMIER.

Гостями мероприятия стали: Макар Кожухов, Павел Чинарев, Марьяна Спивак,Сергей Гилев, Ольга Тумайкина, Надя Сысоева, Юрий Быков, Александр Лойе, Мила Ершова, Лиза Шакира, Слава Чепурченко, Мария Мацель, Антон Лаврентьев, Анастасия Резник, Илья Аксёнов, Никита Дювбанов, Антон Жижин, Стас Круглицкий, Алена Чехова, Ангелина Стречина, Соня Присс, Настя Тодореску и др.

Артисты сыграли в качестве капитанов, а команды состояли из игроков, купивших билеты на игру. Таким образом, каждый желающий смог сыграть в одной команде с известным артистом, проверить свой интеллект и кругозор, а также принести пользу благотворительному фонду «Дом с маяком».

Собранные средства были направлены на нужды семей, которым помогает «Дом с маяком».

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