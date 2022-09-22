Благотворительный приём в честь 25-летия «Даунсайд Ап» состоялся!

Одному из старейших фондов России и первой благотворительной организации страны, оказывающей поддержку детям и взрослым с синдромом Дауна, – «Даунсайд Ап» 15 сентября исполняется 25 лет. В честь юбилея попечители фонда поздравили команду «Даунсайд Ап» и поблагодарили доноров фонда приглашением на торжественный благотворительный ужин, который состоялся в ресторане MODUS.

Благотворительный аукцион

Мария Тарасевич, Мариам Мерабова и Амария

Александр Волошин

Валдис Пельш

Трио Евгения Борца

Юлия Лавричева, Алексей Гнедовский и Анна Португалова

За четверть века фонд «Даунсайд Ап» прошёл большой путь от помощи 18 московским семьям до помощи более чем 12 тысячам семьям по всей России. За время развития программ ранней помощи детям с синдромом Дауна коллективом фонда были разработаны уникальные авторские методики развития и адаптации людей с особыми потребностями, инклюзивного обучения; опубликованы пособия для педагогов и родителей; в Москве открыт Центр сопровождения семьи; проведено большое число конференций, семинаров, направленных на подготовку специалистов в регионах России.

Совместно с фондом «Синдром любви», усилия которого направлены на сбор пожертвований на программы «Даунсайд Ап», адаптивный спорт и социализацию для детей, подростков и взрослых людей с синдромом Дауна, просвещение общества о генетической аномалии фонд реализует огромное число программ и проектов, цель которых все 25 лет – изменить к лучшему жизнь людей с синдромом Дауна. Помощь людям с синдромом Дауна, семьям, воспитывающим детей с генетической аномалией, все эти годы оказывается фондами на безвозмездной основе.

Сегодня благотворительные фонды особенно нуждаются в поддержке. Страна переживает непростое время, и, конечно, общая нагрузка на экономику влечёт сокращение программ благотворительности в среде предпринимателей. На 25-летие «Даунсайд Ап» были приглашены неравнодушные, состоятельные и деятельные бизнесмены, благодаря поддержке которых фонд надеется получить возможность продолжить деятельность по помощи людям с синдромом Дауна без сокращения проектов и направлений.

Организатором благотворительного приёма выступил сооснователь и генеральный директор ИК «Велес Капитал» Алексей Дмитриевич Гнедовский. С приветственным словом к гостям приёма обратился Председатель Попечительского совета «Даунсайд Ап» Александр Стальевич Волошин, а благотворительный аукцион провёл давний и надёжный друг фонда Валдис Пельш.

На вечере присутствовали известные предприниматели и меценаты, сотрудники фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви», журналисты и попечители фонда – Кирилл Громов, Полина Немировченко, Мария Богданова (Амария) – она совместно с музыкальным продюсером и певицей Марией Тарасевич выступила ведущей благотворительного ужина. Для гостей выступили артисты концертного проекта «Культурные Среды Марии Тарасевич и Амарии» – джазовое трио Евгения Борца и Мариам Мерабова.

Валдис Пельш с блеском провёл аукцион, лотами которого были книги с автографами Евгения Водолазкина, Павла Лунгина и Юрия Норштейна, индивидуальная экскурсия от Пушкинского музея, лот от Генерального директора «Венского бала» Александра Смагина, эксклюзивный жилет российского дизайнера Натальи Душегреи и антикварная серебряная чаша. Все средства, собранные на благотворительном приёме, а это 3 миллиона 900 тысяч рублей, без изъятий переданы на программы «Даунсайд Ап».

Фото – Станислав КВАСКОВ

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