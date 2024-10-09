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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваБолее 150 рисунков фронтового художника-графика пополнили фонды Музея Победы

Более 150 рисунков фронтового художника-графика пополнили фонды Музея Победы

editor
By editor
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фронтовые рисунки

В дар Музею Победы передали свыше 150 живописных и графических работ участника Великой Отечественной войны, художника-графика, заслуженного работника культуры РСФСР Сергея Чуканова. Рисунки вручили дочери героя Елена Чуканова и Ольга Ванькова.

«Отец в составе подразделения артиллерийской инструментальной разведки прошел боевой путь от Подмосковья до Кенигсберга. Он с детства рисовал и на фронте своего увлечения не оставил. У папы всегда с собой был блокнотик, в котором он делал зарисовки. Вместо фотографий он фиксировал все на бумаге. Поэтому его проход через всю войну пешком — это, по сути, документальная топографическая съемка страны», — рассказала дочь фронтового художника Елена Чуканова.

В числе переданных работ — сюжетные зарисовки мест боевых действий, уничтоженных деревень, памятных мест. Музей Победы сохранит рисунки, написанные Сергеем Чукановым в Брестской крепости. С 1945 по 1947 год он служил в артбригаде в Бресте, его часть приводила в порядок разрушенные помещения Брестской крепости. Дочь художника Елена Чуканова отметила, что способность отца к рисованию пригодилась — разрушенные помещения необходимо было украсить соответствующей наглядной агитацией и большим количеством портретов. Кроме того, Сергей Чуканов писал портреты солдат и офицеров Красной армии. Сослуживцы вкладывали их в письма-треугольники и отправляли близким. Так получатели писем могли увидеть своих воевавших родных.

«Нам было важно передать работы отца в Музей Победы, потому что в них оживает история, в них есть энергия того времени. Особенно ценно то, что написаны они были совсем молодым человеком. На тот момент папе было 20 лет. Если бы эти работы остались у нас — это было бы просто домашним архивом. А так это уже переданная история. Может быть, кто-то увидит в его рисунках своих родных», — подчеркнула дочь Сергея Чуканова Ольга Ванькова.

Сергей Иванович Чуканов родился в 1923 году в городе Гусь-Хрустальный. Окончив школу, с началом Великой Отечественной войны, он приписал себе полгода возраста в призывном пункте и был мобилизован в ряды Красной армии. С 1942 по 1945 год служил в отдельном разведывательном артиллерийском дивизионе, в звуковой разведке. В составе подразделения артиллерийской инструментальной разведки артбригады Западного, а потом 3-го Белорусского фронтов прошел боевой путь от Подмосковья до Кенигсберга, закончив службу старшим сержантом. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1952 году окончил Московский полиграфический институт по специальности «художественное редактирование и оформление книг и журналов». С 1952 по 1995 год работал в Москве в правоохранительных органах. За заслуги перед Отечеством награжден пятью орденами (три ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени, орден Дружбы народов) и 16 медалями.

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