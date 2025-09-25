Выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек» открылась в Москве

Бахрушинский театральный музей стал партнёром масштабной выставки «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек» в выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке. Совместный проект РОСИЗО и Музея кино направлен на осмысление наследия выдающегося режиссёра, новатора и теоретика кино. Для экспозиции Бахрушинский музей предоставил уникальные материалы из своего собрания, включая редкие эскизы к неосуществлённой постановке Всеволода Мейерхольда «Дом, где разбиваются сердца» по пьесе Джорджа Бернарда Шоу.

«Сохранять и популяризировать наследие выдающихся деятелей отечественной культуры — одна из ключевых миссий Бахрушинского театрального музея. Имя Сергея Эйзенштейна неразрывно связано с новаторством, свободой и художественным экспериментом. Он был не только выдающимся режиссёром, но и талантливым художником-декоратором, чьи смелые поиски в искусстве изменили представления о сценографии и кинематографе. Мы рады, что зрители выставки в РОСИЗО смогут увидеть редкие материалы из нашего собрания, раскрывающие театральный этап его творчества — менее известный широкой публике, но чрезвычайно важный для понимания личности мастера», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Сергей Эйзенштейн пришёл в кинематограф из театра. Сначала он работал художником-постановщиком в любительских театральных коллективах и в Первом рабочем театре Пролеткульта, а в 1921 году поступил в Государственные высшие режиссёрские мастерские под руководством Всеволода Мейерхольда. Именно этот шаг стал отправной точкой его профессионального пути и заложил основу для первых крупных проектов.

Одним из них стала постановка пьесы Джорджа Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца», подготовленная Мейерхольдом для «Театра актёра» в 1922 году. Спектакль так и не был реализован, однако сохранившиеся авторские эскизы к декорациям и костюмам позволяют проследить, как в театральных поисках Эйзенштейна рождался его уникальный художественный язык.

Первые два варианта сценического оформления Мейерхольд отверг, но третья версия стала настоящим прорывом. Сложные пространственные конструкции фактически воплощали режиссёрскую концепцию спектакля, а костюмы отсылали к кубистическим экспериментам, в том числе к работам Пабло Пикассо для балета Эрика Сати «Парад». Проект оказался настолько новаторским, что получил высокую оценку Мейерхольда. Его вердикт, оставленный на полях эскизов, звучал так: «Эскиз и рисунки костюмов т. Эйзенштейна к пьесе, требующей эксцентрической трактовки, принимаются как выполненные согласно заданию и превосходно». Эти работы вошли в историю как свидетельство смелых экспериментов молодого Эйзенштейна, определивших вектор его дальнейшего творчества.

В коллекции Бахрушинского музея сохранились четыре листа с эскизами к спектаклю, три из которых будут показаны на выставке: «Эскиз декорации. Общая установка», «Эскиз декорации. План конструкции» и «Эскиз костюмов (Гесиона Хешбай, Гектор Хешбай, Няня Генс)». Выполненные в технике аппликации, они наглядно демонстрируют смелый художественный язык Эйзенштейна и его творческий диалог с лабораторией Мейерхольда.

Уникальные экспонаты из собрания Бахрушинского театрального музея позволяют глубже раскрыть театральные истоки творчества Сергея Эйзенштейна. Они являются не только редким свидетельством его новаторских творческих поисков, но и напоминанием о значимости театра в истории отечественной и мировой культуры. Представленные работы открывают новые грани наследия Эйзенштейна и подчёркивают вклад Бахрушинского музея в культурный диалог, объединяющий театр и кино.