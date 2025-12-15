Оплата публикаций

«Тайный город»: в Москве завершились съемки сериала по книгам Вадима Панова

Фото: пресс-служба ТНТ

В Москве завершились съёмки фэнтези-сериала «Тайный город» — масштабной экранизации культовых романов Вадима Панова. Проект создаётся компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино. Литературный цикл, который издаётся с 2001 года и считается одной из наиболее разветвлённых отечественных фэнтези-вселенных, лёг в основу истории о современном мегаполисе, где параллельно с привычной жизнью существует скрытый мир магии и древних кланов. В актёрском составе — Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Мария Андреева, Алексей Гуськов, Евгений Чебатков, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Павел Чинарёв, Иван Охлобыстин и другие.

Тина Канделаки, «“Тайный город” — это наша большая ставка и, по сути, первая серьёзная попытка сделать современное российское фэнтези для взрослой аудитории — со зрелищем, динамикой и эмоциями, без которых жанр просто не работает. У Вадима Панова уже создана мощная, детально выстроенная вселенная, и нам было важно экранизировать её честно — с визуальной смелостью, масштабом и сильным актёрским ансамблем, которых эта история заслуживает. Москва — это идеальный город для мира, где всё не то, чем кажется: здесь магия и реальность существуют рядом, сталкиваются лоб в лоб и заставляют героев делать выбор. Для нас “Тайный город” — это стильное, амбициозное фэнтези о сегодняшнем дне, которое должно показать в том числе и возможности российского сериального производства такого масштаба», — говорит заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«Мне было очень интересно сниматься в таком проекте. Мощный актёрский состав, масштабные съемки с большим количеством спецэффектов. Впереди сложный постпродакшн. Но уже сейчас понятно, что это будет красивый и стильный сериал. Мы создали яркую историю, и я с нетерпением жду финальный результат и реакцию зрителей на наш “Тайный город”», — комментирует актер Милош Бикович.

«Очень интересное путешествие. Даже немного грустно, что оно закончилось. Впервые испытываю столь сильную привязанность к персонажу, к истории, к команде и всему процессу. Спасибо!», — делится актриса Диана Пожарская.

Режиссёры — Андрей Туманов и Николай Рыбников, оператор-постановщик — Улугбек Хамраев, художник-постановщик — Юлия Чарандаева, костюмы создала Татьяна Мамедова. Сценарий написан Александром Талалом, Марусей Трубниковой и Викторией Островской.

Премьера проекта ожидается в 2026 году.

