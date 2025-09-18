АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Более 2600 фото! фотовыставка «Российская империя в объективе Прокудина-Горского» открылась на 3D Платформе

Фотовыставка Прокудина-Горского.
Фотовыставка Прокудина-Горского. Фото © пресс-служба 3D-платформа

Сергей Михайлович Прокудин-Горский — русский фотограф, химик, ученик Дмитрия Менделеева, изобретатель, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского географического, Императорского Русского технического и Русского фотографического обществ. Прокудин-Горский первым в России начал экспериментировать с цветной фотографией и разработал новый метод цветной фотосъемки. Создал коллекцию фотографий достопримечательностей Российской империи, в которой запечатлены самые известные архитектурные и природные памятники страны на рубеже XIX и XX веков. Коллекция включает в себя фотографии исторических зданий, природных ландшафтов и людей, что делает ее ценным историческим и культурным архивом. Уцелевшая часть коллекции фотографий Прокудина-Горского была куплена у его наследников за пять тысяч долларов в 1948 году Библиотекой Конгресса США и до 1980 года оставалась неизвестной широкой публике.

С помощью 3D Платформы уникальная коллекция из 2600 фотографий Прокудина-Горского перенесена в открытый доступ для всех жителей России. В виртуальной коллекции фотографии отсортированы по губерниям и описания были переведены на русский язык с исправлением допущенных ошибок. Посетитель виртуальной выставки может увеличить масштаб фотографии и рассмотреть мельчайшие детали. На 3D Платформу были загружены изображения максимального разрешения.

«Работы Сергея Михайловича Прокудина-Горского представляют собой уникальное визуальное наследие, документирующее культуру, архитектуру и жизнь Российской империи на рубеже XIX и XX веков. Уверен, что эта виртуальная коллекция будет интересна всем интересующимся историей нашей страны, а также полезна для образовательных целей и школьных занятий», — прокомментировал генеральный директор 3D Платформы Константин Попов.

Теперь любой желающий может ознакомиться с оцифрованной коллекцией цветных и черно-белых фотографий Прокудина-Горского, ранее недоступной широкой публике.

