Михаил Горфиль назначен директором по стратегии МТС Медиа

Холдинг МТС Медиа, управляющий развлекательными бизнесами экосистемы МТС, объявляет о назначении Михаила Горфиля на должность директора по стратегии.

У Михаила более 10 лет в стратегическом и инвестиционном управлении крупнейших экосистем. До назначения в МТС Медиа он занимал должность директора по стратегии нефинансовых сервисов экосистемы Сбер, где занимался разработкой и внедрением стратегий сервисов в индустрии развлечений (Okko, «Звук», «Афиша» и других) и e-commerce («Самокат», «Купер», «Мегамаркет»). Ранее Михаил работал инвестиционным директором группы ЕСН, где в том числе разработал и запустил бизнес-модель pay wall в медиахолдинге РБК.

В новой роли Михаил Горфиль будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочной стратегии МТС Медиа, включая развитие продуктов на основе анализа данных, внедрение персонализации, новые модели монетизации и повышение эффективности мультимедийных сервисов.

«Холдинг делает ставку на создание медиавселенных, расширение подписок и работу с пользовательскими данными. Опыт и экспертиза Михаила в формировании стратегий и запуске новых бизнес-моделей поможет нам масштабировать и эффективнее монетизировать бизнес», – рассказала генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова.

«Для меня честь присоединиться к команде МТС Медиа в период активного роста и трансформации. Уверен, вместе мы реализуем амбициозные планы, ведь, как говорил Уолт Дисней, «Если можешь о чём-то мечтать, значит, можешь это сделать»», – отмечает Михаил Горфиль.

МТС Медиа объединяет сервисы и активы в сегментах B2B и B2C: онлайн-кинотеатр KION, книжный сервис Строки, стриминг МТС Музыка, студию KIONFILM, музыкальную компанию полного цикла МТС Лейбл, а также компанию в индустрии офлайн-развлечений МТС Live.