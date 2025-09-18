АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUМихаил Горфиль назначен директором по стратегии МТС Медиа

Михаил Горфиль назначен директором по стратегии МТС Медиа

editor
By editor
78
Михаил Горфиль назначен директором по стратегии МТС Медиа
Михаил Горфиль, директор по стратегии МТС Медиа. Фото © пресс-служба МТС

Холдинг МТС Медиа, управляющий развлекательными бизнесами экосистемы МТС, объявляет о назначении Михаила Горфиля на должность директора по стратегии.

У Михаила более 10 лет в стратегическом и инвестиционном управлении крупнейших экосистем. До назначения в МТС Медиа он занимал должность директора по стратегии нефинансовых сервисов экосистемы Сбер, где занимался разработкой и внедрением стратегий сервисов в индустрии развлечений (Okko, «Звук», «Афиша» и других) и e-commerce («Самокат», «Купер», «Мегамаркет»). Ранее Михаил работал инвестиционным директором группы ЕСН, где в том числе разработал и запустил бизнес-модель pay wall в медиахолдинге РБК.

В новой роли Михаил Горфиль будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочной стратегии МТС Медиа, включая развитие продуктов на основе анализа данных, внедрение персонализации, новые модели монетизации и повышение эффективности мультимедийных сервисов.

«Холдинг делает ставку на создание медиавселенных, расширение подписок и работу с пользовательскими данными. Опыт и экспертиза Михаила в формировании стратегий и запуске новых бизнес-моделей поможет нам масштабировать и эффективнее монетизировать бизнес», – рассказала генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова.

«Для меня честь присоединиться к команде МТС Медиа в период активного роста и трансформации. Уверен, вместе мы реализуем амбициозные планы, ведь, как говорил Уолт Дисней, «Если можешь о чём-то мечтать, значит, можешь это сделать»», – отмечает Михаил Горфиль.

МТС Медиа объединяет сервисы и активы в сегментах B2B и B2C: онлайн-кинотеатр KION, книжный сервис Строки, стриминг МТС Музыка, студию KIONFILM, музыкальную компанию полного цикла МТС Лейбл, а также компанию в индустрии офлайн-развлечений МТС Live.

Предыдущая статья
Sminex впервые показал отреставрированную «Городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском»
Следующая статья
В России выросла доля продаж электронных книг

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru