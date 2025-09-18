«Феофан»: первую нейросетевую комедию представили в сети

«Феофан» — первый в России комедийный сериал, где все герои созданы при помощи искусственного интеллекта. Это комедия о том, как далеко могут зайти фанаты сериалов. Презентация проекта состоялась на деловой программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

По сюжету энтузиаст из Санкт-Петербурга по имени Феофан по примеру Бати из сериала «Хутор» решил построить свое поселение и жить по старинке, без современных городских атрибутов: вместо медицины — травы и заговоры, вместо супермаркета — огород и охота, а вместо интернета — вечерний киносказ у костра, где Феофан рассказывает о сериальных киноновинках. В первой серии Феофан знакомит зрителей с поселением и местным укладом в формате 10-минутного сатирического скетча. Под раздачу попадают как городской образ жизни, так и поп-культура, в частности, недавно вышедшие сериалы российских онлайн-кинотеатров.

Кот Матвей — второй важный герой нейросериала, тоже сгенерированный ИИ, главный голос разума в поселении. Он недолюбливает Феофана, но вынужден мириться с его причудами ради сохранения своего бизнеса.

Для промо нейрокомедии START запустила телеграм-канал «Феофан», где главный герой шутит в формате коротких видео. Феофан выезжает за пределы своей деревни и отправляется в Сочи на фестиваль «Новый сезон», где ведет репортаж с места событий и коротко рецензирует фильмы и сериалы.

Илья Плотников, режиссер ИИ-сериала:

«В нашем сериале нет актеров, все персонажи созданы и нарисованы при помощи нейросети. Мы стремились создать героев, максимально приближенных к реальным людям, но, чтобы сохранить развлекательный формат, добавили кота Матвея, который выполняет в сериале роль антагониста Феофана. Но и он создан не как анимационный персонаж, а максимально похожим на реального кота. Мы намеренно выбрали жанр скетча, поскольку пока это большой эксперимент, и наилучшим образом для него подходит именно малая форма».

«Феофан» выделяется среди прошлых попыток индустрии сгенерировать контент с помощью искусственного интеллекта за счет своего подхода как к полноценному сериалу — это многосерийный проект, с официальным постером, тизером и трейлером, которые также созданы при помощи нейросети.

Михаил Ткаченко, директор по производству «Старт Студии» и продюсер «Старт Продакшн»:

«Нейросериал “Феофан” — это пример успешного сотрудничества технологий и творческой команды, прежде всего сценаристов. Мы используем ИИ как инструмент для ускорения рабочих циклов, генерации идей и предварительного наброска, но финальные решения, художественное видение и, главное, юмор все еще требуют человеческого участия. Это синергия двух миров — машинной точности и человеческой интуиции. Мы довольны результатом, наш сериал максимально приближен к игровому, снятому на обычную камеру, но в юморе и режиссуре люди пока незаменимы. Мы продолжим эксперимент — для нас это возможность выпускать нестандартный контент на злободневные темы и при этом держать бюджет под контролем».

Нейросетевая комедия «Феофан» будет состоять из скетчей продолжительностью 10 минут. Каждая серия — отдельная ситуативная история, отражающая острые, злободневные темы.