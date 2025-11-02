Оплата публикаций

Более 3,3 млн человек посетили музей «АТОМ» на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Музей «АТОМ» отмечает свой второй день рождения — он открылся на территории ВДНХ 2 ноября 2023 года. За это время его посетили более 3,3 млн человек из 118 стран мира. Было проведено 880 мастер-классов, более 1 100 занятий в лабораториях и 24 000 экскурсий, организовано 640 лекций ученых и 7 сезонных фестивалей науки. В честь дня рождения «АТОМ» подготовил праздничную программу для своих гостей.

«АТОМ» — это музей науки и технологий, посвященный развитию атомной промышленности. Его экспозиция рассказывает об истории советского атомного проекта, эпохе «атомного романтизма» и ее футуристических научных идеях, новейших достижениях в атомной отрасли. В сентябре 2025 года в рамках Мировой атомной недели музей открыл обновленную экспозицию «Современная атомная промышленность»: в ней появились зоны, рассказывающие о квантовых технологиях, современной ядерной медицине, радиофармпрепаратах и биофабрикации органов, морской логистике будущего в Арктическом регионе и ядерных технологиях в космосе.

«АТОМ» намного больше, чем кажется на первый взгляд. В музее 3 подземных и 4 наземных этажа. Это первое здание, построенное на Главной аллее ВДНХ с 2014 года, когда начала реализация программы возрождения Выставки.

