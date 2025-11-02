Оплата публикаций

В сети появился фолк-хоррор «МОРА» с Артемием Лебедевым и Hofmannita

мора - фолк-хоррор с артемием лебедевым
Фото: PREMIER

В Хэллоуин зрителям представили атмосферный хоррор, основанный на славянской мифологии.

По сюжету блогер Даня приезжает в российскую глубинку, чтобы снять видео о древних обрядах. Вместе с друзьями он отправляется в этнографический музей, а затем на вечеринку в дом у озера. Но веселье оборачивается ужасом, когда люди начинают исчезать, а в лесу появляется загадочный Мельник. Вскоре герои понимают, что столкнулись с древним злом, которое не терпит чужаков.

Режиссером фильма выступил Даниил Тигулев, авторы идеи — Алексей Федорко и Денис Гребер. В фильме также снялись Андрей Мартынов, Виктория Воробьева, Ксения Дементьева, Кирилл Митрофанов, Матвей Астраханцев, Вадим Соснин, Ульяна Чжан, Алина Большакова, Анна Головнева, Анна Помысухина.

