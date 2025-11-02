Оплата публикаций

Музей Победы впечатлил законодателей из Малайзии

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Делегация Парламента Малайзии псетила с экскурсией уникальную иммерсивную экспозицию «Подвиг Народа» в Музее Победы. Во главе делегации — Первый заместитель Председателя Палаты Парламента Малайзии г-н Рамли Мохд Нора.

«Некоторые моменты в истории действительно закрепляются, фиксируются. И с того времени, как этот момент в истории был зафиксирован, его будут передавать молодым поколениям, чтобы избежать подобных событий в будущем. Война — это ужасное событие. И благодаря тому, что сделала Россия, очень легко отличить плохое от хорошего, и понять как на самом деле обстояли события во время войны. И это прекрасная концепция выставки, я в своей стране обязательно расскажу об этой концепции и предложу внедрить это тоже у нас. И в этом заключается мое мнение — история не забывает нас и мы должны извлекать из нее уроки. История — это то, что нам необходимо», — сказал глава делегации.

Участники экскурсии «прошли» от Брестской крепости до Берлина, «побывали» в библиотеке блокадного Ленинграда и знаменитой Янтарной комнате, в крестьянской избе и в доме подпольщиков, на заводах и в госпиталях и «поднялись» на ступени поверженного Рейхстага.

Гости узнали о вкладе в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны. Экспозиция «Подвиг Народа» размещена на площади более трех тысяч квадратных метров и включает около семи тысяч экспонатов, а также современные мультимедийные комплексы.

В экспозиции используются трехмерные панорамы, иммерсивный театр, аудио- и визуальные решения. Например, фильмы — реконструкции событий, снятые специально по заказу музея.

Делегация Парламента Малайзии прибыла в Москву с официальным визитом, для участия в заседании Постоянного комитета Азиатской парламентской Ассамблеи по культуре и социальным вопросам.

