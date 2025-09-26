Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUГПМ Радио и Яндекс Музыка объявляют о стратегическом партнерстве

ГПМ Радио и Яндекс Музыка объявляют о стратегическом партнерстве

editor
By editor
77
яндекс музыка - гпм радио - партнерство
Фото © пресс-служба ГПМ Радио

Ведущий радиохолдинг России ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и крупнейший подписной музыкальный стриминг Яндекс Музыка объединят экспертизы, чтобы запустить совместные музыкальные проекты. Стратегическое партнерство откроет для слушателей еще больше новых перспективных артистов, взлетающих в стриминге, а исполнителям поможет расширить аудиторию. В рамках сотрудничества двух площадок уже популярные и только взлетающие и набирающие свою аудиторию треки в Яндекс Музыке получат возможность приоритетно рассматриваться для ротации и обзора новинок недели, а артисты смогут стать гостями эфирных студий.

«Зумеры говорят иксам «да!» – это как рок-концерт в нулевых и личный стриминг в двадцатых. Радио и стриминг – когда-то соперники, а теперь стратегические партнеры. Объединение экспертизы двух лидеров аудиоиндустрии даст мощный толчок к продвижению российской музыки, укрепит позиции сегмента в креативной экономике», – подчеркнул генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

Первый совместный проект – музыкальное шоу на Like FM. Премьера «Чарт Яндекс Музыки» состоится на радиостанции 7 октября. Проект расскажет о самых актуальных музыкальных трендах сервиса прямо в радиоэфире. В каждом выпуске слушатели знакомятся с артистами и треками, которые за последнюю неделю продемонстрировали наибольший рост популярности в рекомендациях Яндекс Музыки. В шоу будут участвовать как известные музыканты, так и перспективные новички, появятся тематические рубрики.

В рамках совместного проекта Яндекс Музыки и ГПМ Радио в шоу «Чарт Яндекс Музыки» на Like FM у ведущего Виталика Мишуры появится со-ведущий – лайка «Вспышка», созданная с помощью искусственного интеллекта.

«Партнерство с ГПМ Радио открывает для нас и индустрии множество новых возможностей в цифровых продуктах, новых медиаформатах и способах продвижения артистов. ГПМ Радио обладает внушительным опытом создания успешных эфирных форматов и музыкальных шоу. В рамках стратегического партнерства мы запустим новые медиапродукты, которые помогут артистам, взлетающим на нашем стриминге, открыть свое творчество десяткам миллионов слушателей, а лейблам – еще эффективнее продвигать исполнителей», – отметила руководитель Яндекс Музыки Александра Сагалович.

Сотрудничество откроет новые возможности для обмена аналитикой популярности исполнителей, а также новые форматы продвижения артистов. Молодые артисты, стремительно взлетевшие с помощью алгоритмов «Моей волны» и попавшие в проект «Искра» в Яндекс Музыке, получат дополнительное продвижение на радио.

В свою очередь, пользователи Яндекс Музыки смогут купить билеты на мероприятия радиостанций ГПМ Радио прямо в приложении сервиса и первыми узнать об участии любимых звезд в эфирных марафонах, а также открывать юных звезд Детского радио. А артисты получат еще больше контактов с фанатами в Яндекс Музыке.

Предыдущая статья
Более 3,5 миллиона человек посетили Музейный город ВДНХ
Следующая статья
Звезды кино, театра, музыки и спорта приняли участие в проекте «Книга в городе»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru