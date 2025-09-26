В Москве состоялась премьера сериала «Берлинская жара»

Накануне цифровой премьеры в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошел показ исторической остросюжетной драмы «Берлинская жара» о тайнах атомного проекта и судьбах людей по обе стороны фронта. Проект снят кинокомпанией «Монументал вижн» при участии «Филин Энтертеймент», при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), «Газпром-Медиа Холдинга», фонда «Атом», ГК «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт» и Службы внешней разведки России.

Торжественная часть началась с выступления группы «КВАТРО», которая исполнила заглавную песню к сериалу «Люди — Родина моя». После на сцену поднялись члены съемочной группы: продюсеры Дмитрий Пристансков, Михаэль Шлихт, Сергей Грибков, Алексей Филин, Николай Комаров, Василий Юдачев, Полина Шлихт, Давид Кочаров, Сергей Косинский, автор сценария и креативный продюсер Павел Косов, композитор Райан Оттер, актеры: Гела Месхи, Ксения Кутепова, Анна Пескова, Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Марина Петренко, Виталий Кищенко, Борис Каморзин, Константин Стрельников, Артур Харитоненко, Алексей Вертков, Александр Высоковский и другие.

Генеральный продюсер Дмитрий Пристансков сказал, что работа над сериалом шла три года и завершилась в юбилейный год: «В 2025 отмечаются три юбилейные даты: 80 лет Победы, 80 лет атомной промышленности и 100 лет научно-технической разведке России».

Владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор отметил: «Сериал “Берлинская жара” возвращает нас в 1943 год. Пока решалась судьба всего мира, советская разведка вела свою тихую войну в самом сердце врага — в Берлине. Такие страницы истории навсегда должны оставаться в нашей памяти. Наш медиахолдиг делает все возможное, чтобы о таких важных проектах услышали как можно больше людей. Благодаря МАЕР порядка 7 миллионов россиян получат цифровые приглашения в онлайн-кинотеатры. Этот сериал — наш ответ на попытки переписать историю или усомниться в силе духа нашего народа».

Ранее сериал «Берлинская жара» участвовал в четвертом фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходил на курорте Роза Хутор.

Гостями светской премьеры стали: Денис Майданов, Александр Носик, Юрий Киселев, Мария Лемешева, Анна Чапман, Никита Турчин, Ольга Сухарева, Татьяна Яхина, Валерия Кожевникова, Михаил Багдасаров, Олег Терновой, Умар Джабраилов, Никита Дювбанов, Женя Малахова, Елена Николаева с супругом Игорем Вдовиным, Алла Довлатова, Алиса Селезнева, Даниил Сахнов, Светлана Степанковская, Маруся Левкина, Алина Астровская, Евгения Соляных, Ирина Рудоминская, Виктория Богатырева, Сергей Чирков, Алена Чехова, Мария Романова, Наталья Толстая, Люси Пылаева, Лилия Сайфуллина, Тимофей Окроев, Татьяна Плетнева, Юлия Беляева, Виталий Бобков и другие.