Более 57 тысяч открыток представили в новогодней онлайн-выставке Музея Победы

Виртуальную выставку новогодних открыток представил на своем сайте Музей Победы. В нее вошло рекордное число рисунков — более 57 тысяч работ. Это открытки, созданные участниками международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы».

«Творческое состязание было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурсанты представили рисунки, посвященные подготовке и празднованию нового, 1945 года. В работах участники показали, как отмечали этот всеми любимый праздник на фронте, как создавали праздничную атмосферу бойцы и офицеры, как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки и их родители, как наряжали ёлку и украшали дом. В этом году в конкурсе принимали участие и поделки», — рассказали в Музее Победы.

Авторами рисунков стали жители всех регионов России, а также Республик Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, а также Кыргызстана, Малайзии, Финляндии, Норвегии, Сербии, Израиля, Иордании, Кипра Швейцарии и других стран. А первый рисунок на конкурс был загружен уже через 26 минут после открытия приема работ! 

Больше всего открыток поступило от юных и опытных художников из Москвы, Московской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Тюменской и Омской областей, Пермского и Челябинского края, Республики Башкортостан и Приморского края. Самыми активными участниками оказались ребята в возрасте от 6 до 13 лет, а самым взрослым конкурсантом — 88-летняя Милана Кинчарова из села Екатериновка Самарской области.

«Когда я смотрю на десятки тысяч работ, присланных со всех уголков России и из-за рубежа, моё сердце наполняется радостью и гордостью. Ваше творчество — это и есть настоящая победа. Победа добра, памяти и красоты, которые живут в каждом из вас», — отметила заслуженная артистка России, президент благотворительного фонда Оксана Федорова.

