Голос поколения: 6 молодых художников, которые говорят с нами на одном языке 

Мир современного искусства находится в постоянном движении, и именно молодые художники часто задают ему новый вектор. Они смело экспериментируют с материалами, бросают вызов традиционным жанрам и говорят на актуальные темы языком, который понятен их поколению. Их творчество — это не только эстетика, но и глубокие высказывания о настоящем и будущем.

Алина Петрова (Россия)

Почему стоит обратить внимание: Алина работает на стыке тактильного искусства и эко-феминизма. Ее главный материал — это переработанные натуральные волокна (лен, крапива, водоросли) и «унаследованные» ткани, которые она собирает по деревням. О чем ее искусство: Ее масштабные, приглушенных цветов гобелены и инсталляции рассказывают истории о женском труде, памяти, зашифрованной в предметах, и новой мифологии, прорастающей из заброшенных полей. В 2024 году ее сольная выставка в галерее «Триумф» стала событием, а в 2025 ее ждут на групповой выставке в Варшаве. Что искать: Цикл «Бабушкины травы», инсталляция «Память мха».

Марк Ткачев (Россия/Германия)

Почему стоит обратить внимание: Марк — художник, который виртуозно использует язык новых медиа для критики цифрового капитализма. Его интерактивные инсталляции и генеративные видео заставляют зрителя задуматься о том, кто мы в мире алгоритмов и big data. О чем его искусство: Он исследует темы цифрового следа, усталости от информации и новой формы сновидений, на которые влияет синий свет экранов. Его работы — это часто красивые, но тревожные цифровые пейзажи, сгенерированные на основе реальных данных пользователей. Что искать: Видеоинсталляция «Бесконечный скролл», проект «Сон нейросети».

Элиас Беккер (Германия)

Элиас — представитель новой волны немецкой фигуративной живописи. Его мощные, экспрессивные полотна, написанные густыми мазками, переосмысляют историю и мифологию через призму современности. Он помещает античных героев и библейских персонажей в контекст современных миграционных кризисов, протестов и экологических катастроф. Получается резко, бескомпромиссно и очень актуально.

София Ли / Sоph (Южная Корея)

София — звезда цифрового искусства, которая совершила успешный переход в физическое пространство. Она создает свои работы с помощью AI и 3D-моделирования, а затем переносит их в реальность в виде скульптур из смолы, неона и интерактивных экранов. Ее яркие, поп-эстетичные работы исследуют гибридную идентичность поколения Z, размывание границ между онлайном и офлайном.

Хатуна Аташян (Россия)

Почему стоит обратить внимание: Хатуна Аташян буквально ворвалась в мир современного искусства и заявила о себе как о самобытном мастере с уникальным творческим почерком. Картины Хатуны многие называют философскими размышлениями или даже арт-манифестами. Сама художница относит свое творчество к сюрреализму с нотками примитивизма. Она создает сложные истории, где смысл картины находится «далеко за гранью человеческого понимания». Ее работы заставляют вновь и вновь искать ответы на вечные вопросы выбора, веры и идентичности. Это искусство, которое хочется долго разглядывать и разгадывать.

Иван Колесников & Анастасия Прохорова (Россия)

Этот арт-дуэт работает с site-specific инсталляциями и объектами, вдохновленными советским модернизмом и постапокалиптической эстетикой. Они «археологи будущего», которые находят красоту в бетонных блоках, ржавых конструкциях и архитектуре ушедшей эпохи. Их работы — это размышления о том, какие артефакты останутся после нас и как природа отвоюет себе пространство. Их проект для Уральской индустриальной биеннале был высоко оценен.