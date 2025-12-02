Светская Москва на новогоднем вечере у Юлии Акимовой

Галерея Сarré d’artistes Moscow отметила 10 лет со дня основания, а Культурный проект «СОЮЗ» отпраздновал год с момента его создания. Обе институции объединяет имя их владелицы – галериста и коллекционера Юлии Акимовой.

На мероприятии были представлены произведения художников, с которыми сотрудничает культурный проект «СОЮЗ» – LU (Люси Соловьевой), Анастасии Безвершук, Евы Гец, Евгении Дудниковой, Алексея Окишева, Саши Нестеркиной и Тамары Шипициной.

Первыми поздравили Юлию Акимову ее супруг Артем Акимов, Сергей Жуков и Регина Бурд, Ольга Лефферс, Виктория Борисевич, Стефани Четверикова, Ирина Чайковская, Евгений Заболотный, Константин Андрикопулос, Игорь Гаранин, Анна Андронова, Мария Кравцова, Ясмина Муратович, Анна Антимоний, Нина Галицкая, Алиса Рубан, Татьяна и Сергей Азатяны, Елена Байбакова, Юлия Франгулян, Ольга Мягких, Юлия Воронова и многие другие.

Культурный проект «СОЮЗ», созданный Юлией Акимовой ровно год назад, уверенно занял свое место среди значимых инициатив в современном искусстве. За первый год существования проект принимал активное участие в ярмарках и провел ряд успешных выставочных проектов.

Среди наиболее заметных успехов первого года:

Участие в четырех крупных ярмарках: Cosmoscow (Москва), Blazar (Москва), One Masters Monaco (Монако) и Контур (Нижний Новгород), что позволило познакомить профессиональное сообщество с творчеством молодых художников и укрепить репутацию новой институции.

Проведение двух выставок в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре и на Петровке. Зрители тепло отметили работы талантливых художниц-резидентов Люси Соловьевой (LU) и Тамары Шипициной.

Благодаря такому успешному старту проект «СОЮЗ» стал настоящей культурной платформой для поддержки новых талантов и привлечения внимания широкой аудитории к современному искусству.

За прошедший год было сделано немало, и впереди новые перспективы и достижения!