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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUВ России оформили самый большой фасад в ар-деко

В России оформили самый большой фасад в ар-деко

editor
By editor
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Фасад-дома-Достижение
Фото © пресс-служба ГК Sminex

Девелопер полностью освободил от строительных лесов самый большой в России фасад в стиле ар-деко. Его протяжённость составляет 250 метров, что на 122 метра длиннее фасада высотки на Красных Воротах и на 80 метров — фасада библиотеки им. Ленина, образчиков советского ар-деко в Москве.

Дом «Достижение» имеет переменную высоту — от 21 до 28 этажей. Его венчают шесть акцентных «корон»-наверший и 173 копьевидные башни-пинакля. Архитектурной динамики добавляют 13 ризалитов — частей здания, выходящих за основную линию фасадов во всю высоту, 77 пилястр — вертикальных выступов в виде полуколонн, 10 венецианских стрельчатых арок, три карниза и два эркера, добавляющих света и пространства в отдельные квартиры.

Изящные декоративные детали из стеклофибробетона, стеклокомпозита и металла изготовлены на заказ. Фасады украшают 150 элементов из эмалированного стекла с орнаментом в виде пик и 71 дубовая ветвь. Последняя отсылает к улице Дубовая Роща, со стороны которой Sminex обустраивает пешеходный бульвар с фонтаном, кафе и магазинами на первом этаже дома. Рядом находится одноимённый парк, где совсем скоро жители будут гулять в окружении двухсотлетних дубов.

Архитектура и концепция «Достижения» перекликаются также с соседней ВДНХ и призваны отразить новую эпоху достижений человека.

«Ар-деко — всегда эксклюзивная история. В случае с „Достижением“ это изысканная архитектура, продуманная до мельчайших деталей. Мы уделили пристальное внимание элементам декора, подбору высококачественных материалов. Продумали композицию фасадов, придав им выразительный силуэт, который подчеркнёт элегантная подсветка из 3000 элементов. Всё это делает „Достижение“ новой доминантой и архитектурным событием современной Москвы», — отметил вице-президент по продукту Sminex Александр Лагутов.

В отделке девелопер использовал кирпич, керамогранит, натуральный камень. В верхней части фасад становится светлее. Насыщенный кофейный оттенок контрастирует со светлым черногорским известняком, которым облицованы три нижних этажа. Градиентный переход создаёт иллюзию, что здание растворяется в облаках.

Важной частью архитектуры «Достижения» стали просторные террасы и балконы, в том числе с ажурным ограждением и изящными корзинами-кашпо. Здесь жители организовывают комфортную зону отдыха, где выращивают цветы, пьют кофе с видом на гладь воды, бескрайние парки и знаменитую Останкинскую телебашню.

Чтобы сохранить красоту фасадов, для внешних блоков кондиционеров Sminex обустроил специальные технические лоджии. Все коммуникации заранее подводятся к квартирам.

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