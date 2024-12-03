В России оформили самый большой фасад в ар-деко

Девелопер полностью освободил от строительных лесов самый большой в России фасад в стиле ар-деко. Его протяжённость составляет 250 метров, что на 122 метра длиннее фасада высотки на Красных Воротах и на 80 метров — фасада библиотеки им. Ленина, образчиков советского ар-деко в Москве.

Дом «Достижение» имеет переменную высоту — от 21 до 28 этажей. Его венчают шесть акцентных «корон»-наверший и 173 копьевидные башни-пинакля. Архитектурной динамики добавляют 13 ризалитов — частей здания, выходящих за основную линию фасадов во всю высоту, 77 пилястр — вертикальных выступов в виде полуколонн, 10 венецианских стрельчатых арок, три карниза и два эркера, добавляющих света и пространства в отдельные квартиры.

Изящные декоративные детали из стеклофибробетона, стеклокомпозита и металла изготовлены на заказ. Фасады украшают 150 элементов из эмалированного стекла с орнаментом в виде пик и 71 дубовая ветвь. Последняя отсылает к улице Дубовая Роща, со стороны которой Sminex обустраивает пешеходный бульвар с фонтаном, кафе и магазинами на первом этаже дома. Рядом находится одноимённый парк, где совсем скоро жители будут гулять в окружении двухсотлетних дубов.

Архитектура и концепция «Достижения» перекликаются также с соседней ВДНХ и призваны отразить новую эпоху достижений человека.

«Ар-деко — всегда эксклюзивная история. В случае с „Достижением“ это изысканная архитектура, продуманная до мельчайших деталей. Мы уделили пристальное внимание элементам декора, подбору высококачественных материалов. Продумали композицию фасадов, придав им выразительный силуэт, который подчеркнёт элегантная подсветка из 3000 элементов. Всё это делает „Достижение“ новой доминантой и архитектурным событием современной Москвы», — отметил вице-президент по продукту Sminex Александр Лагутов.

В отделке девелопер использовал кирпич, керамогранит, натуральный камень. В верхней части фасад становится светлее. Насыщенный кофейный оттенок контрастирует со светлым черногорским известняком, которым облицованы три нижних этажа. Градиентный переход создаёт иллюзию, что здание растворяется в облаках.

Важной частью архитектуры «Достижения» стали просторные террасы и балконы, в том числе с ажурным ограждением и изящными корзинами-кашпо. Здесь жители организовывают комфортную зону отдыха, где выращивают цветы, пьют кофе с видом на гладь воды, бескрайние парки и знаменитую Останкинскую телебашню.

Чтобы сохранить красоту фасадов, для внешних блоков кондиционеров Sminex обустроил специальные технические лоджии. Все коммуникации заранее подводятся к квартирам.