Выставка «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» открылась в Пушкинском Заповеднике

Коровин К.А. Площадь в Кремле перед Успенским собором. Выход Бориса. Эскиз декорации к опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов»
21 августа открылась совместная выставка Музея музыки и Пушкинского Заповедника «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» к 200-летию создания драмы Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов». Выставка знакомит со сценической судьбой этого произведения.

Сюжетной основой двух шедевров отечественной культуры – трагедии Александра Пушкина и оперы Модеста Мусоргского стали события периода царствования Бориса Годунова (1598–1605), одного из самых сложных и драматичных периодов русской истории. Путь к признанию обоих сочинений был долгим и трудным. И одному, и другому «Борису» довелось встретить и непонимание, и даже прямые запреты. Однако время всё расставило на свои места, и сегодня оба сочинения признаны высочайшими достижениями литературного и музыкального искусства. С момента создания и до наших дней опера Мусоргского «Борис Годунов», признанная шедевром музыкального искусства, не сходит с российской сцены.

Название выставки «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» отражает ключевые понятия, раскрывающие историческую жизнь оперы «Борис Годунов». Художественный мир этого произведения «населён» яркими действующими лицами. «Борис Годунов» приковывал к себе внимание с момента появления, несмотря на непростую дальнейшую судьбу. Сегодня мы смело можем называть героями и тех, кто за время бытования сочинения оказал на него значительное влияние и принял участие в его судьбе. Неотъемлемой частью истории оперы было и остаётся создание новых творческих и научных версий, авторы которых неизменно преследовали самую благородную цель – представить единственную завершённую оперу Модеста Мусоргского в полном соответствии с намерениями автора. Однако цель эта разными музыкантами понималась и понимается по-разному и до сих пор составляет предмет споров.

На выставке «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» отражена сценическая история оперы Мусоргского. Текст драмы А.С. Пушкина, послуживший основой для музыки М.П. Мусоргского, сделал оперу актуальной на все времена, а сам композитор выступал либреттистом оперы. Соединение в одном произведении двух гениев литературного и музыкального искусства определило дальнейшую сценическую историю «Бориса Годунова». Редакции создавали Николай Римский-Корсаков, Дмитрий Шостакович, а наиболее ярким исполнителем роли царя Бориса был Фёдор Шаляпин. Образ Бориса Годунова в его исполнении стал вершиной мировой оперной драматургии. Долгая театральная жизнь спектакля (с 1948 г. вплоть до наших дней) обусловлена работой над спектаклем выдающегося русского дирижера Николая Голованова.

«Музей музыки и Пушкинский Заповедник уже не в первый раз создают совместный выставочный проект. В 2021 году мы реализовали выставку «Музыкальная гостиная пушкинской поры», которая пользовалась популярностью у жителей и гостей Псковской области. Мы продолжили сотрудничество, и в этот раз выбор выставки неслучаен. Историческая драма Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов» вдохновила композитора Модеста Мусоргского на написание одноименной оперы, и именно об этих двух шедеврах мы решили рассказать», — отметил генеральный директор Российского национального музея музыки, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, член Общественной палаты РФ, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

В числе экспонатов — живописные и графические эскизы Мстислава Добужинского, Константина Коровина, Фёдора Федоровского, Николая Золотарёва, Сергея Николаева, фотографии и рисунки, запечатлевшие Фёдора Шаляпина, великого исполнителя заглавной партии в опере; старинные нотные и книжные издания, архивные документы.

Один из наиболее интересных экспонатов – экземпляр первого издания трагедии Пушкина «Борис Годунов», отпечатанный в Санкт-Петербурге в 1831 году, когда сама трагедия ещё не была разрешена к постановке на театральной сцене; детали сценического костюма певицы Надежды Обуховой для выступления в постановке оперы; дирижёрская палочка Николая Голованова, одного из создателей оперного спектакля «Борис Годунов» в Большом театре в 1948 году, отмеченного исключительным сценическим долголетием.

