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Домой366INFO.RUБольшинство россиян тратят в турпоездках от двух часов в день на кино...

Большинство россиян тратят в турпоездках от двух часов в день на кино и сериалы

editor
By editor
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Чаще всего во время путешествий россияне смотрят комедии, семейные фильмы и триллеры. При этом регионами-киноманами, жители которых больше всего времени проводят за просмотром фильмов и сериалов, стали Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Республика Алтай, говорится в совместном исследовании сервиса бронирования жилья Авито Путешествия и онлайн-кинотеатра Wink.

Авито Путешествия и Wink опросили 10 тысяч совершеннолетних жителей страны, чтобы понять, какие фильмы и сериалы они смотрят в туристических поездках и сколько времени на них тратят.

Большинство россиян (80%) с разной периодичностью смотрят фильмы и сериалы в путешествиях, при этом каждый третий (33%) делает это регулярно. Привычка часто потреблять видеоконтент в поездках больше характерна для молодых поколений. Например, так поступают 40% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 38% — от 25 до 34 лет. В то же время среди путешественников старше 65 лет регулярно смотрят кино и сериалы 22% россиян.

Почти половина респондентов (46%) в целом тратят в путешествиях на видеоконтент от двух до трех часов ежедневно. Еще у 11% россиян на просмотр кино и сериалов уходит более трех часов в день. При этом время, проведенное у экранов, также выше у молодых респондентов. Опрошенные до 24 лет проводят за кинопросмотром в путешествиях около двух часов, а респонденты старше 65 лет — менее полутора.

Смотрите ли вы фильмы и сериалы в путешествиях?

Большая часть из тех, кто смотрит видеоконтент в путешествиях, предпочитают фильмы (65%), на втором месте по популярности — сериалы (47%). Последние чаще выбирают молодые зрители. Например, среди респондентов до 24 лет так поступают 53% опрошенных, в возрасте от 25 до 34 лет — 57%, а у путешественников старше 65 лет — только 32%. Анимацию и мультфильмы в путешествиях смотрят 17% опрошенных. Здесь также выше доля у молодого поколения.

Какой контент вы предпочитаете во время поездок?

Вместе с семьей или друзьями кино и сериалы в путешествиях смотрит 51% опрошенных, 49% — делают это в одиночестве. Что касается жанров, то большинство выбирает комедии — так ответили 59% респондентов. Далее по популярности расположилось семейное кино (37%), детективы и триллеры (36%), фантастика (33%), драмы (21%) и ужасы (18%). Последние три жанра чаще выбирают для просмотра респонденты младше 34 лет, отметили в Авито Путешествиях.

Больше половины опрошенных (51%) скорее выберут для просмотра то, что давно хотели, но не находили на это времени, 26% пересмотрят любимые фильмы и сериалы, а 23% предпочтут свежие премьеры. Заранее формирует список видеоконтента для путешествия только каждый пятый опрошенный (21%), в то время как остальные чаще предпочитают выбирать кино и сериалы в моменте, в зависимости от настроения.

По данным Wink, самым «смотрящим» российским регионом стала Карачаево-Черкессия, где в среднем пользователь тратит на кино и сериалы 19 часов и 16 минут в месяц. Второе место занимает Кабардино-Балкария с показателем в 14 часов и 29 минут, а замыкает тройку лидеров Республика Алтай — 14 часов и 22 минуты.

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