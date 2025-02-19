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В Таганском парке на катке «Сияние льда» состоялся VK Fest

editor
By editor
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vk-fest-2025

15 и 16 февраля на катке «Сияние льда» в Таганском парке прошел VK Fest, во время которого посетители смогли не только покататься на коньках, но и послушать популярных исполнителей.

В субботу для посетителей выступили DJ Vovash и Минаева, а в воскресенье на сцену вышли DJ 909 и Kristina Si (KISO), а также BETSY со своим хитом «Сигма Бой».

На фестивале также присутствовали знаменитости. В субботу мероприятие посетили группа RASA, певица и инфлюенсер Nelly Mes, блогеры Фрося, Tenderlybae, ZOLOTOV, Кейт Шумская, Tamik и Даня неверли. В воскресенье приехали блогеры Аня Pokrov, WISCUR, Виктория Портфолио, Влад Левский и Adrenalin House.

vk-fest-2025

vk-fest-2025

vk-fest-2025

vk-fest-2025

vk-fest-2025

vk-fest-2025

vk-fest-2025

vk-fest-2025

vk-fest-2025

Фото © Маргарита КОЛЕСОВА

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