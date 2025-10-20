Оплата публикаций

Большой фестиваль SHOT TV подвёл итоги

Зрители, получившие призы за лучшие вопросы режиссерам
Зрители, получившие призы за лучшие вопросы режиссерам. Фото: пресс-служба SHOT TV

В клубе «Высоцкий» телеканал SHOT TV провел очередное заседание Клуба короткого метра. Точнее сказать — Большой фестиваль. На мероприятии подвели итоги сразу трех августовских и сентябрьских кинофестивалей, информационным и медиапартнером которых выступил канал.

В ходе встречи были показаны фильмы — победители минувших смотров, а пришедшим зрителям удалось пообщаться с режиссерами и организаторами фестивалей.

Фильм «Зуб даю» Сергея Анненкова, не только известного актера озвучивания, но теперь и режиссера, завоевал два приза XIV ежегодного фестиваля короткометражного кино KONIK: за лучшую операторскую работу и как лучший фильм. В дебютной работе Анненкова сыграли не только его отец Алексей Анненков, но и актриса «Мастерской Петра Фоменко» Мария Большова, а также Алена Бабенко и Анатолий Кот. И если Алексей появился в фильме «по блату», как шутит сам режиссер, а Анатолий Кот — в силу личного их знакомства, то с Аленой Бабенко все вышло иначе. Актрису «Современника» заинтересовала предложенная история.

Работа Ильдара Шангараева «Зима, весна, лето, осень… и снова зима» участвовала в shnit worldwide shortfilm festival 2025 года и не только завоевала специальный приз телеканала SHOT TV, но и в октябре попала в телеэфир.

Победителем в секции национальных короткометражных фильмов на международном кинофестивале Genesis (GIFF) в 2025 году стала лента студентки ГИТРа Софии Елистратовой «ДАВÆГ» (в переводе с осетинского «Вор»). В этой лаконичной, с обязательным кавказским колоритом, картине рассказывается о шестнадцатилетнем парне, решившем ночью угнать отцовскую машину и поехать к друзьям. В сентябре София не смогла посетить церемонию награждения, поэтому приз молодой кинематографистке, к ее большому удивлению, вручили на сцене клуба «Высоцкий».

Представитель GIFF Тимур Рамазанов рассказал об отборе фильмов в этом году: «Мы не пытались отобрать фильмы по какому-либо принципу, но, наверное, было заметно, что одни из основных тем — это семья, отношения, дружба. Им были посвящены не все фильмы, но большая часть…»

Еще в начале года SHOT TV объявил о проведении конкурса короткометражных фильмов. Прием фильмов продолжается, а жюри телеканала ждет работ. Самые интересные короткометражки попадут в эфир телеканала, а режиссер лучшей будет награжден в декабре на сцене клуба «Высоцкий».

