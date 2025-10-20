«Паранормальное явление. Шум» и триллер «Голосовой помощник» стали победителями фестиваля фильмов ужасов

В Москве в кинотеатре «Пять Звёзд на Павелецкой» объявили победителей юбилейного V Международного фестиваля фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест», проводимого под эгидой киноканала «Настоящее Страшное Телевидение» (НСТ) и медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Кинокритики признали лучшим южнокорейский хоррор «Паранормальное явление. Шум». В голосовании приняли участие популярные киноблогеры: Артём Ремизов (Ремизорро), Настасья Горбачевская (Киноводство), Евгений Колядинцев (Пина Колядинцев), Арина Бойко (Критикиса), Дмитрий Бортников (Dogs Don’t Watch Films), Полина Николайчук (Полночная Полли пишет), Андрей Кузовенко (БТК | Боимся Тоскливого Кино), Дмитрий Соколов (Hardcore Hegel), Мария Судакова (Смотрю кино и радуюсь жизни). «Хоррор „Паранормальное явление. Шум“ — о том, как соседи, будучи нетерпимыми к тем, кто живёт рядом, превращают жизнь друг друга в кошмар. Здесь есть и привидения, и семейные травмы, и очень понятные социальные проблемы. Но в то же время это наблюдение о том, что мы иногда отгораживаемся от других, что мы можем, к сожалению, не всегда быть чувствительными, эмпатичными и внимательными», — говорит программный директор «НСТ Хоррор Феста», кинокритик Егор Москвитин.

В номинации «Лучший фильм: выбор зрителей» приз вручили российской картине Олега Витвицки «Голосовой помощник». Триллер стал также лучшим в номинации «Выбор прессы». «Победа „Голосового помощника“ показывает, что наши режиссёры могут снимать невероятно концептуальные, содержательные и глубокомысленные истории, которые и развлекают, и заставляют задуматься. Фильм — очень интересное рассуждение о том, что все эти устройства, которые нас окружают, будучи постоянными свидетелями всех наших грехов, на самом деле могут взять на себя функцию вершителя судеб», — комментирует Егор Москвитин.

I спецприз жюри с формулировкой «За то, что сделали B-movie снова великим» получила картина «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит». II спецприз жюри «За чуткость к тонким вибрациям» достался фильму «Ловушка для кролика», который открывал «НСТ Хоррор Фест».

Специального упоминания «За истинную псевдодокументалистику» удостоился пилотный эпизод «Лихо» российского сериала «Не шурши», в основу сюжета которого легли старославянские сказки.

«Нам радостно, что „НСТ Хоррор Фест“ фиксирует рекордную посещаемость в канун двадцатилетия киноканала „Настоящее Страшное Телевидение“, под эгидой которого проводится смотр. Три четверти сеансов прошли с тотальными аншлагами, ширится круг информационных партнёров и телеграм-каналов, поддерживающих нас. „НСТ Хоррор Фест“ собирает премьеры умных и экспериментальных работ с главных мировых фестивалей. Мы ищем картины, которые дают зрителю редкий шанс, испытав острые ощущения, задуматься о чём-то важном в жизни: о своих близких, о хрупкости и ценности отношений в нашем кипучем, но таком уязвимом мире. И очень здорово, что российское кино в этом жанре, в котором нас до недавнего времени не воспринимали всерьёз, теперь конкурирует всё увереннее и активнее с иностранными хитами. С нетерпением ждём новых картин от наших друзей прокатчиков и авторов на следующем — шестом „НСТ Хоррор Фесте“», — говорит генеральный продюсер «НСТ Хоррор Фест» Иван Кудрявцев.

Закрыл смотр 19 октября культовый японский хоррор Такаси Миике «Кинопроба». Фильм зрителям представили кинокритик медиа Кинопоиска, автор книги «100 ужасов» Станислав Зельвенский и программный директор фестиваля Егор Москвитин. «„Кинопроба“ — это не только хоррор, но ещё и мелодрама, и сатира, и попытка заглянуть в сознание современного японского мужчины. Фильму уже четверть века, но он смотрится очень свежо и остро. Когда он вышел, был очень модным, наделал много шума», — рассказывает о фильме Станислав Зельвенский.