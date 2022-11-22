Борис Юхананов, Виктор Рыжаков и директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок приглашают на уроки мастерства

Уроки мастерства дадут режиссеры Борис Юхананов, Виктор Рыжаков и директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. 3 дня творческих встреч в рамках образовательной программы «Мастерская» VI Фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».
События проходят в Доме-музее К.С. Станиславского (Леонтьевский переулок, 6, стр. 1). Посетить их могут бесплатно все желающие по предварительной регистрации, которая открывается за несколько дней на сайте фестиваля и в социальных сетях https://urokirezhissury.ru/
23 ноября, 16:00 - Борис Юхананов
24 ноября, 17:00 - Кирилл Крок
25 ноября, 15:00 - Виктор Рыжаков
Борис Юхананов - ученик Анатолия Васильева, режиссёр, теоретик театра, видео, кино и телевидения; писатель, педагог. С 2013 года — художественный руководитель Электротеатра Станиславский. Основатель движения новой процессуальности, философско-эстетической теории и методологии в области искусства.
Кирилл Крок - театральный общественный деятель, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с 2010 года. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2021). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2018).
Виктор Рыжаков - театральный режиссёр, профессор Школы-студии МХАТ, актёр, художественный руководитель «Московского театра Современник» (с 4 января 2020 года по 4 июля 2022 года), директор Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда (2013—2020), художественный руководитель независимого театра «Июльансамбль», заслуженный деятель искусств РФ (2014).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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