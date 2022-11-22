МУЗЫКА В МИРЕ ТЕАТРА

19 ноября в большом зале Московского Драматического театра имени Николая Васильевича Гоголя открылся яркий социальный проект «Музыка в жизни театра».

Этот совместный концерт в партнёрстве с Московским Драматическим театром имени Гоголя, Ассоциацией духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах - Духовым обществом имени Валерия Халилова, Международной детской филармонией и Фондом поддержки культуры и искусства «Искусство на все времена» интересен своей многогранностью и масштабностью - объединяя разнообразные жанры – музыкантов - инструменталистов, певцов, танцоров, артистов музыкальных и драматических театров, он представляет зрителям как профессиональных уже взрослых артистов, так и юных звёзд, которые находятся только в начале своего творческого пути.

На концерт в качестве зрителей были приглашены дети Донбасса – подопечные Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».

На большой сцене выступили прославленные коллективы: и Духовой оркестр ГМПИ им. Ипполитова - Иванова п/у заслуженного артиста России Леонида Чистякова, и Камерный хор ансамбля имени Локтева, и Танцевальный коллектив Первого кадетского корпуса «Петровские кадеты» под руководством Анны Батуриной.

Своё новое сочинение представила композитор Варя Шелыгина, как всегда с блеском выступили Ксения и Грант Башмет, флейтистка Екатерина Найдёнова, пианисты Полина Молодцова и Андрей Филонов, ксилофонистка Мария Фролова, своим пением покорил зрителей самый юный участник – Никита Кузменко, с блеском выступили ученицы эстрадно – джазового вокального отделения Музыкальной школы РАМ имени Гнесиных: Елена Валинская, Мира Иванова, Марианна Айрапетянц, Амонбегим Орзузода (Моника), Диана Юпитер, студентка 1 курса Государственного музыкального училища эстрадных и джазовых искусств РАМ им.Гнесиных Ника Ванн.

А учащиеся старшего и среднего возраста Театральной Школы Международной Детской филармонии представили две театрализованные миниатюры: Сатирическая и остроумная фантазия «Басни Крылова» в постановке Полины Куценко, Евгении Романовой, Лады Меркуловой с музыкальными темами юного композитора Варвары Шелыгиной, дизайном сценических фонов от юной художницы Арины Куликовой и Костюмами от известного дизайнера и фотографа Надежды Шибиной. Юные артисты Роман Ракита, Вера Куликова, Григорий Калинин, Таисия Генералова, Степан Полькин пленили зрителей своим задором. В постановке приняли участие и саксофонисты - студенты колледжа и РАМ имени Гнесиных: Андрей Боголюбов, Юлия Мащенко, Марк Русаков, Виктор Макаренков.

А философская сценическая миниатюра «Кто здесь главный» по произведению «Повелитель мух» писателя Уильяма Голдинга в постановке известной артистки театра и кино Ирины Леоновой покорила зрителей искренностью игры юных артистов старшего возраста в составе: Матвей Котенко, Кирилл Виноградов, Георгий Скалецкий, Дарья Божченкво, Ника Ванн, Варвара Талеленова, Варвара Богданова.

Масштабный концерт продолжался три с половиной часа и превратился в настоящий парад юных талантов! Столь значимая поддержка молодых талантов явилась поистине символом возрождения Московского драматического Театра имени Н.В. Гоголя!

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