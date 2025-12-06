Оплата публикаций

Братство навсегда: на экранах кинотеаторов выйдет расширенная версия «Властелина колец»

властелин колец хоббиты
К 25-летию выхода на экраны первой части знаменитой трилогии «Властелин колец: Братство кольца» фильмы Питера Джексона снова покажут в кинотеатрах в расширенной версии. Мероприятие организуют Fathom Entertainment и Warner Bros.

Оригинальная кинотрилогия «Властелин колец», снятая в Новой Зеландии, выходила с 2001 по 2003 год. Фильмы, срежиссированные Питером Джексоном, собрали в мировом прокате около $3 млрд и получили 17 премий «Оскар». Фильм «Возвращение короля» повторил рекорд, выиграв 11 статуэток. Расширенные версии, которые и будут показаны в январе 2026 года. Продолжительность фильмов больше, чем у кинотеатральных и их общая продолжительность составляет около 11,5 часов.

В 2024 году эти версии уже переиздавались в кино в формате 4K Ultra HD. Будут ли показы в России — неизвестно.

Расширенная версия «Властелина колец» отличается от театральной добавлением новых сцен, диалогов и более глубоким погружением в мир Толкина, что увеличивает общую длительность каждого фильма на десятки минут (например, «Братство Кольца» длиннее на 30 минут). Эти сцены добавляют больше контекста, раскрывают персонажей и события, делая повествование более плавным для фанатов, желающих провести больше времени в Средиземье.

Ключевые отличия:

Дополнительные сцены: В расширенные версии включены сцены, вырезанные для кинотеатрального проката, такие как битвы, диалоги, развитие отношений персонажей (например, Арагорна и Арвен).

Больше деталей и контекста: Добавленные фрагменты углубляют понимание истории и мира, созданного Толкином, показывая больше о культуре, истории и мотивациях героев.

Длительность: Расширенные версии значительно длиннее. То же «Братство Кольца» увеличено  примерно на 30 минут, а трилогия в целом увеличена на часы.

Добавлены:

  • Сцены, показывающие отношения и прошлое Арагорна и Арвен.
  • Более подробные моменты сражений, например, с Урук-хай.
  • Диалоги, раскрывающие предысторию Кольца и Средиземья.
