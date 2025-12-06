Сеченовский Университет открыл мемориальную доску Фёдору Достоевскому

По поручению ректора Сеченовского Университета Петра Глыбочко состоялось торжественное открытие восстановленной мемориальной доски на здании № 2 по улице Божедомка — ныне улице Достоевского. Именно здесь, в правом флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1821 года родился Фёдор Михайлович Достоевский. Сегодня в этом историческом корпусе располагается Институт психолого-социальной работы Сеченовского Университета.

Прошло 200 лет с того момента, как семья Достоевских переехала в левый флигель больницы, но именно правый флигель стал точкой отсчёта жизненного пути будущего классика. Его первые годы среди больничных коридоров, пациентов и казённого быта сформировали особую чувствительность к человеческой боли и внутренним конфликтам, что впоследствии стало основой многих тем его творчества.

Открытие мемориальной доски стало важным событием для студентов Сеченовского Университета, музейного сообщества и культурной жизни столицы.

«В книге записей о рождении зафиксировано, что здесь, в этой больнице, родился младенец Фёдор, сын лекаря Михаила Андреевича Достоевского. Сегодня мы еще раз подчеркнули эту важную историческую справку и восстановили мемориальную доску, что имеет огромное значение для жителей и гостей Москвы, а также студентов нашего Университета. Это событие символизирует важный шаг в сохранении исторического и культурного наследия», — сказал проректор Сеченовского Университета по молодёжной и воспитательной работе Валерий Роюк.

Заместитель директора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Павел Фокин отметил, что возвращение памятной доски стало результатом объединения усилий музейного сообщества и Университета, а само место приобретает особый смысл: «Произошло замечательное событие: на культурной карте Москвы появилась еще одна достопримечательность. Это совершенно особое место, так как место рождения такого гения, как Достоевский, — это место силы».

Студенты Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета подчеркнули, что для них появление мемориального знака несёт особый смысл. Сохранять память о Достоевском важно и профессионально значимо: его творчество стало одним из первых глубоких художественных исследований человеческой психики. Писатель, по их словам, фактически предвосхитил многие идеи будущего психоанализа, изучая внутренние переживания, противоречия и тёмные стороны души своих героев.