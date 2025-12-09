Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSЯкутский фильм «Там, где танцуют стерхи» победил на Международном кинофестивале «Фаджр» в...

Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» победил на Международном кинофестивале «Фаджр» в Иране

editor
By editor
105
заглушка

Картина якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» удостоена главной награды в категории «Восточная перспектива» на 43-м Международном кинофестивале «Фаджр» в Иране. Картина стала лауреатом в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Иране.

Также, по информации дипмиссии, специальной награды за сценарий в категории «Международная часть» были удостоены Андрей Кончаловский и Елена Киселева за работу над фильмом «Смотри на меня!».

«Там, где танцуют стерхи» — картина, снятая по мотивам автобиографической повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой». Действие разворачивается в Якутии 1960-х годов и рассказывает трогательную историю мальчика Вани, который, переживая смерть матери, верит, что она превратилась в белого журавля — стерха. Его главной мечтой становится встреча с таинственной стаей этих птиц. Фильм вышел в широкий прокат весной 2024 года.

Фестиваль «Фаджр» проходил в иранском городе Шираз. В мероприятии приняли участие представители российского кинематографа и дипломатической миссии. В своем официальном сообщении посольство РФ в Иране отметило: «Благодарим иранских друзей за организацию кинофестиваля и выражаем надежду на дальнейшее конструктивное и активное сотрудничество в сфере кинематографа».

Победа якутского фильма на авторитетном международном фестивале подчеркивает растущий интерес мирового кинематографического сообщества к уникальным историям и культуре регионов России.

Предыдущая статья
От коллекции к пространству инженерного любопытства
Следующая статья
Новогоднее настроение

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru