Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» победил на Международном кинофестивале «Фаджр» в Иране

Картина якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» удостоена главной награды в категории «Восточная перспектива» на 43-м Международном кинофестивале «Фаджр» в Иране. Картина стала лауреатом в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Иране.

Также, по информации дипмиссии, специальной награды за сценарий в категории «Международная часть» были удостоены Андрей Кончаловский и Елена Киселева за работу над фильмом «Смотри на меня!».

«Там, где танцуют стерхи» — картина, снятая по мотивам автобиографической повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой». Действие разворачивается в Якутии 1960-х годов и рассказывает трогательную историю мальчика Вани, который, переживая смерть матери, верит, что она превратилась в белого журавля — стерха. Его главной мечтой становится встреча с таинственной стаей этих птиц. Фильм вышел в широкий прокат весной 2024 года.

Фестиваль «Фаджр» проходил в иранском городе Шираз. В мероприятии приняли участие представители российского кинематографа и дипломатической миссии. В своем официальном сообщении посольство РФ в Иране отметило: «Благодарим иранских друзей за организацию кинофестиваля и выражаем надежду на дальнейшее конструктивное и активное сотрудничество в сфере кинематографа».

Победа якутского фильма на авторитетном международном фестивале подчеркивает растущий интерес мирового кинематографического сообщества к уникальным историям и культуре регионов России.