Иосиф Бродский – поэт. Родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Один из самых известных поэтов и прозаиков в истории современной русской – российской литературы.

Из его биографии известно, что в 1964 году Бродский был арестован и приговорен к пяти годам ссылки за «тунеядство», то есть за то, что не работал на официальной работе. Однако, благодаря международному давлению, он был освобожден через полтора года и эмигрировал в США.

Бродский жил в Нью-Йорке и преподавал русскую литературу в различных университетах. Продолжал писать стихи и прозу на русском языке и стал одним из самых читаемых поэтов в мире.

В 1987 году Иосиф Бродский был удостоен Нобелевской премии по литературе.

Умер 28 января 1996 года в возрасте 55 лет от сердечной недостаточности. Бродский оставил после себя огромное наследие, включая множество стихов, пьес и эссе.

1. О физиках и лириках. 2023.

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