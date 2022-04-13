«Будто земля из под ног»: Юлия Райнер представила новый трек «Не теряй»

Певица провела яркую аналогию, сравнив любовь с драмой, которая лишает сна.

Новый сингл Юлии Райнер — это ода о любви, на первой план которой выходит сильное притяжение друг к другу, несмотря на все невзгоды. «В своем новом треке «Не теряй» я буквально раскрываю часть своей души», — рассказывает сама Юлия.

«Думай про мне когда смотришь на море» — эти слова куплета лучше всего отражают суть новой песни. Любовь Юлии как море, где бушующие волны рвутся к берегу. Стихия рвется вслед за ветром , но сменяется штилем — задумчивым и манящим.

Цепкий фразы подкрепляются звуковым рядом, где к инструменталу и электронной аранжировке добавляются яркие биты. Они то и вызывают особую эмпатию у слушателей.

Новый трек «Не теряй» Юлии Райнер уже на всех цифровых площадках.

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