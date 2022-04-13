«День балалайки». Концерт-открытие проекта «Музыкальный символ России»

14 апреля 2022 года в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт Белгородского академического русского оркестра (главный дирижёр, заслуженный работник культуры РФ – Евгений Алешников). К программе присоединится специальная гостья – Вера Макарова (балалайка), солистка Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Бардина, лауреат международного конкурса «Кубок Севера», Заслуженный работник культуры Красноярского края.

На сцену также выйдут наши солисты – лауреаты международных конкурсов: Юрий Фукалов (балалайка), Алексей Илларионов (балалайка), Вера Раделицкая (домра), Ольга Бобрышова (домра), Андрей Камынин (балалайка-контрабас), Тамара Кузнецова (народный вокал), Наталья Ткаченко (народный вокал), Надежда Бондаренко (народный вокал).

Новая концертная программа посвящена старинному русскому инструменту, заслуженно вошедшему в золотой фонд отечественной культуры. Мастерское исполнение музыкантов докажет, насколько выразительным и многогранным может быть звучание балалайки, насколько она созвучна нашей переменчивой современности… В концерте прозвучат как любимые народные мелодии, так и современная авторская музыка.

Концерт проходит в рамках проекта «Музыкальный символ России». Напомним, что АНО «Комитет развития спортивных и творческих индустрий» стала победителем конкурса, предоставляющего гранты в форме субсидий из областного бюджета на реализацию проектов в сфере культуры. Проект «Музыкальный символ России» определили лучшим в номинации «Социально-культурные инициативы». Белгородская государственная филармония выступает партнером данной просветительской музыкальной инициативы.

Начало в 19:00.

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