Быть в моменте: в Москве открылась выставка, посвященная мимолетным чувствам

Фразы-мотиваторы в картинах, эмоциональная багаж, биотипия и душ эмоций – все это главные составляющие выставки «Текущий момент», открывшейся в галерее «Здесь на Таганке». Художники Марина Звягинцева и Маша Ив, выступившие в тандеме, объединили в единую экспозицию свои работы в совершенно разных направлениях и техниках. Авторы придумали аудио-инсталляцию «эмоциональный навигатор», которая помогает посетителям переключаться между городом и природой, следуя указаниям голосового помощника.

Марина Звягинцева и Маша Ив предлагают замедлиться в текущем моменте, осознать всю его глубину и неуловимость, насладиться особым вайбом. Живопись, инсталляции, медиаарт, да и обстановка галереи в целом – художники изменили привычную «Здесь на Таганке» и даже переместили public art в замкнутое пространство. Здесь испытываешь амбивалентность состояний, когда идешь по центральной полосе между абсолютным крашем всех посетителей – розовым мехом от Маши Ив, и серыми, ритмичными рядами «эмоциональных карт» от Марины Звягинцевой. Медиатором соединения творчества двух художников выступила куратор Ксения Горбатюк.

Несмотря на полярные художественные высказывания художников, у Марины и Маши есть пересечения в творческом методе — они работают с «текущей» фактурой. Создают спонтанный цветовой отпечаток, а потом наполняют его смыслом и образами, пытаются поймать «текущий» момент и придать ему форму объекта, человека или горных хребтов и морей.

Центральной темой Марины Звягинцевой является мимолетность чувств, ощущений, эмоций. Она пытается «запечатлеть» эмоции с помощью «биотипии» — авторской техники Марины — живописи на движущейся воде. Марина как паблик-артист связывает все объекты в единую тотальную инсталляцию «Эмоциональная навигация»:

«Картины, медиа-арт, инсталляции — все это объединено между собой в выставочном пространстве в единую дорогу. Человек, проходя вдоль экспозиции, движется от одной эмоции к другой, от меланхолии к радости — и его состояние меняется, также, как меняются картины. Такая эмоциональная навигация для зрителя», - поделилась паблик-арт-художник Марина Звягинцева.

Центральная инсталляция экспозиции «Эмоциональный багаж» раскрывает задумку паблик-артиста о накопленных позитивных эмоциях, которые часто привозят из путешествий:

«Поездка завершилась, но обращаться к теплым воспоминаниям, наполняться вдохновением прожитых моментов можно в любой момент времени. Потому что копим мы не вещи и предметы, а копим впечатления — любая поездка и события откладываются через чувства в нашей памяти. Гора закрытых чемоданов, в каждом прячется своя эмоция: «драйв», «счастье» или «любовь». Кажется, что каждый из них можно открыть и выпорхнут оттуда неуловимые чувства. Один из чемоданов открыт и наполняет посетителей вдохновением», - говорит автор «Эмоционального багажа».

Ключевые темы работ Маши Ив – изучение природного ландшафта нашей планеты, привлечение внимание к вопросам экологии и гармоничного сосуществования человека и природы. Маша Ив пытается «поймать» правильные фразы в журналах, на которые потом, как на нитку, нанизывает потоки образов.

«Я работаю в смешанной технике, так как люблю экспериментировать с красками на разных основах и наблюдать, как они взаимодействуют между собой. Такие эксперименты часто приводят меня к удивительным результатам. Фразы и надписи, которые я интегрирую в работы, я чаще всего нахожу в бортовых журналах, глянце, рекламных кампаниях и других печатных СМИ. Точнее, правильные фразы сами меня находят в нужное время, когда я работаю над той или иной картиной. Увиденные мельком фразы часто откладываются у нас в подсознании и порой служат толчком к действию или задают вектор движения», - говорит Маша Ив.

Фразы-мотиваторы в картинах Маши Ив — это своеобразные маяки, которые указывают направление, чтобы не сбиться с курса. Для полного погружения и расслабления художник обтянула стены розовым мехом – при тактильном контакте гости выставки погружаются в атмосферу безмятежности и покоя.

Фото предоставлено пресс-службой Марины Звягинцевой