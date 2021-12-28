Cериалы «Пингвины моей мамы» и «Вертинский» попали в шорт-лист премии «Золотой Орел»

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о включении в шорт-лист премии «Золотой Орел» оригинальных сериалов KION — «Вертинский» Авдотьи Смирновой и «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой. Церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел» за 2021 год пройдет 28 января 2022 года.

Сериалы «Вертинский» и «Пингвины моей мамы» из линейки KION-Originals представлены в шорт-листе номинации «Лучший сериал онлайн-платформ». Актеры из этих проектов выдвинуты в номинациях «Лучшая мужская роль на телевидении» (Алексей Филимонов) и «Лучшая женская роль на телевидении» (Александра Урсуляк).

Сериал Авдотьи Смирновой «Вертинский» — масштабный биографический сериал об одном из главных русских шансонье XX века Александре Вертинском. Цифровая премьера сериала Первого канала состоялась в онлайн-кинотеатре KION 13 сентября. Режиссером сериала выступила Авдотья Смирнова, Алексей Филимонов исполнил в нем главную роль.

«Пингвины моей мамы» — подростковая драма о старшекласснике, который делает первые шаги в стендап-комедии. В главной роли Макар Хлебников, сын режиссера Бориса Хлебникова. Постановщиком проекта выступила Наталия Мещанинова.

Также среди номинантов премии «Золотой Орел» режиссерский дебют Романа Васьянова «Общага», экранизация романа Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Режиссер — Роман Васьянов, Продюсеры — Артем Василев и Игорь Мишин. Фильм представлен в номинациях «Лучшая женская роль в кино» (Ирина Старшенбаум) и «Лучшая операторская работа» (Александр Александров).

Фото 1 — кадр из сериала «Вертинский» © Первый канал, фото 2 — кадр из сериала «Пингвины моей мамы»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.