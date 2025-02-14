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Портал в цифровое измерение

editor
By editor
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На излёте минувшего года в международном арт-пространстве появилось новое издание, посвящённое вопросам цифрового искусства, — выходящий в Гамбурге The AI Art Magazine. В первом номере журнала опубликована работа молодого российского художника Степана Ковалёва — «Портал в неизвестность» из серии «Грани света». Событие, на первый взгляд локальное, при внимательном рассмотрении становится ещё одним подтверждением того, что на Западе интерес к современному российскому искусству не угасает, несмотря на всю сложность международной обстановки. Специально для платформы ARTISTS/ХУДОЖНИКИ, созданной при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, креатор рассказал о том, что его вдохновляет на творчество и каким он видит будущее цифрового искусства.

— Степан, что вдохновило вас на исследование взаимодействия света и архитектуры в цифровом искусстве?

— Меня всегда увлекала архитектура как форма искусства, объединяющая математическую точность и тонкую эстетику. Но со временем я понял, что в чистом виде архитектура — это не только геометрическая форма и строительный материал. Восприятие архитектурного сооружения во многом зависит от освещённости. Свет, в определённом смысле, тоже является архитектором, который не только создаёт настроение, меняет угол зрения, но зачастую добавляет новые измерения к нашему трёхмерному пространству. Меня вдохновляют работы Джеймса Таррелла, превратившего свет в главный объект искусства, и архитектура Тадао Андо, заставляющего пустоту стать частью композиции. Очень сильное впечатление на меня всегда производят построенные на принципах минимализма творения американского скульптора и дизайнера Иссама Ногучи и эмоциональные глубины картин Марка Ротко.

— Что вдохновляет вас за пределами искусства?

— Природа. Свет в ней всегда уникален: утренний туман, отблески солнца на воде, игра теней. Это источник бесконечных идей. Природа позволяет погрузиться в тишину, которой так мало в нашей стремительной жизни. Современному человеку она необходима, как свет или воздух, потому что только она, на мой взгляд, даёт возможность остаться наедине с самим собой, прислушаться к тому, что происходит в душе, упорядочить мысли и открыть для себя новые пути.

— Как с этим коррелирует цифровое искусство — порождение стремительно развивающейся цивилизации?

— На первый взгляд, никак, но на самом деле оно стало для меня способом выйти за границы реального и исследовать феномен света в абсолютной свободе. Мне нравится создавать пространства, не подчиняющиеся законам физики, работающие исключительно с чувствами и эмоциями.

— Расскажите подробнее о концепции «Граней светотени». Как возникла идея этой серии?

— «Грани светотени» — это исследование пограничных состояний. Для меня свет — нечто большее, чем физическое явление. Это удивительный инструмент для изучения моментов перехода. Идея серии возникла из моих наблюдений за тем, как свет «режет» пространство: он то подчёркивает его точность, то размывает границы между видимым и невидимым. Свет может подчеркнуть детали или скрыть их, сделать пространство жёстким или эфемерным. Он — основа жизни на земле, а потому обращается к нашим чувствам напрямую, становится своего рода, универсальным языком для общения человека с мирозданием. Я стремился создать образы, где свет становится скульптором, придающим привычному новые смыслы.

— Какие?

— А вот это вопрос не ко мне, а к зрителю. Когда я смотрю на произведение искусства, мне интересно не столько послание, вложенное в него автором, сколько те смыслы, которые я сам могу в этом произведении отыскать. Зритель сегодня ищет в искусстве, в первую очередь цифровом, свои личные переживания, выстраивает собственную смысловую систему произведения. Мне интересна энергетика и тот смысл, которая она генерирует во мне самом. Мне нравится, когда зритель сам выстраивает смысловую систему произведения, опираясь на чувства, которые оно в нём вызывает.

— Как вы подходите к созданию работ? Какие инструменты и технологии используете?

— Всё рождается из синтеза собственной интуиции и современных технологий. Одним из ключевых инструментов стали нейросети. Они позволяют мне создавать и исследовать неожиданные формы и текстуры. Нейросети для меня — это не просто инструмент автоматизации, а партнёр в поиске новых идей. Я использую несколько сетей, у каждой из которых свои достоинства, обучаю их на основе своих набросков, фотографий и текстов, чтобы результат сохранял мою художественную идентичность. После этого я вручную дорабатываю полученные образы, соединяя их с трёхмерным моделированием и алгоритмическим дизайном, чтобы добиться необходимой мне глубины и выразительности. Такой подход позволяет находить баланс между структурой и хаосом, технологией и человеческим видением. Свет в моих работах превращается в элемент, который я структурирую, чтобы подчеркнуть нужное настроение или эффект. Использование нейросетей позволяет выйти за пределы привычного и создать пространство для экспериментов, где возможно всё.

Степан Ковалёв. Изгиб света. Из серии «Грани светотени». 2024. Фото предоставлено Степаном Ковалёвым.
Степан Ковалёв. Изгиб света. Из серии «Грани светотени». 2024. Фото предоставлено Степаном Ковалёвым.

— Почему вы избрали своей главной темой лиминальность и трансформацию?

— Лиминальность — это состояние перехода, где привычное становится неопределённым, но именно в этой неопределённости и кроются новые возможности, неведомые ранее. Переход — всегда трансформация, и я верю, что свет — идеальный символ этих процессов. В моих работах он действует как метафора изменений, напоминая всем нам, что в мире нет ничего постоянного, кроме движения и перехода.

— Ваш «Портал в неизвестность» из серии «Грани светотени» попал на страницы нового журнала цифрового искусства The AI Art Magazine. Что это за издание?

— Журнал был создан Майком Браунером, возглавляющим polardots.studio, и Кристофом Грюнбергом, автором книги «The Age of Data: Embracing Algorithms in Art & Design». Первый номер вышел в декабре прошлого года. Я отправил свою работу на конкурс просто потому, что не мог не воспользоваться такой возможностью. В жюри входило десять известных дизайнеров, AI- и 3D-художников, продюсеров и кураторов. Каждый мог отдать свой голос только за одну работу. Одиннадцатым был ИИ. «Портал» был отобран не сразу. Решающее слово осталось за главой жюри Дэвидом Карсоном, одним из культовых дизайнеров современности. В журнале помимо отобранных работ были опубликованы эссе членов жюри. Карсон в своей статье, проиллюстрированной в том числе и моим «Порталом», писал, в частности, о том, как важно за произведением видеть человека, который его создал, а не инструмент, с помощью которого он это сделал. Дэвид, привнёсший в современный дизайн откровенный гранж, умеет видеть неочевидное, и его поддержка придала моей работе дополнительное значение. Публикация в таком динамично развивающемся инновационном издании стала для меня доказательством того, что моё искусство способно находить отклик как в сердцах профессионалов, так и у широкой аудитории. Это не только вдохновляет, но и задаёт высокую планку. Напоминает о том, что искусство — это не только о красоте, но и об умении говорить с каждым на уровне чувств и смысла.

— За работами художника, в какой бы области он ни работал, должна проступать личность. Но возможно ли это, если его инструментом является ИИ, то есть, в сущности, машинная технология?

— На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Да, ИИ — технология, но обучает его человек на том материале, который близок и интересен именно ему, а затем полученный результат ещё раз прогоняет через «фильтр» собственной личности. В этом смысле, как мне кажется, индивидуальность просматривается в любой работе. Другой вопрос, как личность автора интерпретирует для себя зритель. И тут уже мы вступаем в область полной неопределённости. Я пытаюсь соединить математическую точность архитектуры с эфемерностью света, чтобы создавать образы, балансирующие на грани предметной реальности и абстракции. Стремлюсь донести до зрителя не только красоту формы, но и её изменчивость. Мне хочется, чтобы мои работы не просто производили впечатление на тех, кто их видит, но и пробуждали в человеке живые чувства, заставляли задуматься над тем, что именно для этого человека важно именно в этот момент его жизни.

— То есть вы не рассчитываете на определённую, заранее заданную вами реакцию зрителя?

— Я не хочу ему ничего навязывать. Просто надеюсь, что мои работы станут для зрителя моментом остановки, паузой в беге по повседневности, возможностью для чувственного созерцания. Это не искусство, которое требует расшифровки, это приглашение почувствовать тишину, замедлиться, увидеть мир чуть-чуть иначе, чем за пять минут до этого.

— С какими вызовами вы сталкиваетесь при создании таких многослойных произведений?

— Самый большой вызов — это соблюдение технической точности и эмоциональной выразительности. Технологии открывают огромные возможности, но их легко превратить в самоцель. Для меня важно сохранить в работах их «человечность», способность трогать за душу и вдохновлять. Ведь я в первую очередь обращаюсь к людям, способным увидеть и оценить неочевидное, готовым заглянуть за пределы видимого и почувствовать красоту эфемерного и, конечно же, ценящим моменты тишины и созерцания.

— Творчество — это всегда поиск, расширение собственных границ. В каком направлении вы предполагаете двигаться дальше?

— Я хочу исследовать свет как динамическую силу, взаимодействующую со звуком и энергией движения. Возможно, мои будущие проекты будут связаны с созданием интерактивных инсталляций, где зритель сможет буквально взаимодействовать с пространством и светом, получая при этом некий уникальный опыт.

— Как вы оцениваете роль цифрового искусства в современном культурном ландшафте?

— Цифровое искусство — зеркало нашей эпохи. Оно отражает то, как мы живём, точнее то, как технологии меняют нашу жизнь. Вопрос в том, насколько оно останется человечным при столь высоком уровне технологичности. А это уже зависит не от тех, кто создаёт инструментарий для цифрового искусства, в том числе и разработчиков ИИ, а от тех, кто всем этим пользуется. То есть конкретно от каждого художника, от того, насколько он сам будет человечным в своих работах. Цифровые технологии позволяют исследовать идеи, которые раньше в принципе не могли возникнуть, пространства, ранее казавшиеся абсолютно недоступными. Для меня это не просто искусство, это способ говорить о вещах, которые мы все чувствуем, но не всегда можем выразить словами. И, на мой взгляд, значимость его для современного человека будет только расти. Проблема лишь в том, насколько человек, существуя в сложно устроенной цифровой реальности, сумеет сохранить свою природу.

— Каким вы представляете дальнейшее развитие своей карьеры и какое значение для вас имеет возможность работы с галереями и коллекционерами?

— Для меня важно, чтобы мои работы существовали не только в цифровом пространстве, но и в реале, то есть были представлены в арт-галереях в их, если можно так выразиться, классическом виде. Увидеть работу на экране компьютера — одно, войти с ней в контакт в пространстве галереи — совсем другое, поскольку в галерейном пространстве всегда царит особая атмосфера. Галеристы, кураторы, коллекционеры — та аудитория, внимание которой стремится завоевать любой художник. Ведь они выступают тем важнейшим звеном, которое соединяет в единую цепь произведение искусства и зрителя, каждый раз создавая возможность для уникального диалога.

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