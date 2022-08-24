Частный рынок исполнительских искусств столицы вернется к допандемийным объемам к 2024 году

Такой прогноз содержится в докладе АКИ о состоянии театральной, концертной и смежных отраслей. Агентство креативных индустрий (АКИ), подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, оценило состояние столичного театра. Доклад «Исследование рынка исполнительских искусств Москвы» подготовлен компанией «Технологии Доверия» (ТеДо), ранее PwC в России, и креативным бюро «К22».
«Согласно исследованию, темпы восстановительного роста составят приблизительно 50 процентов от роста в 2018–2019 годах, постепенно наращивая скорость. С учетом новых внешнеполитических факторов объем рынка может восстановиться до допандемийного уровня в 11,5 миллиарда рублей к 2024 году», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Авторы доклада подчеркивают, что театр, опера, академическая музыка, балет, современный танец и другие исполнительские искусства (за исключением хорошо коммерциализируемых направлений вроде мюзикла и стендапа) живут главным образом за счет государственных субсидий. Более половины рынка исполнительских искусств Москвы занимают государственные учреждения. Тем не менее в отрасли есть и зрительские деньги, и вложения меценатов, и доходы за счет сопутствующей деятельности (например, от сдачи помещений в аренду, кейтеринга, торговли сувенирами).
Частный рынок исполнительских искусств никогда не мог похвастаться большим объемом, а в пандемийный 2020 год просел до 7,4 миллиарда рублей. В следующие два года он начал восстанавливаться. И авторы доклада прогнозируют, что к 2026 году его доля может составить 18 миллиардов рублей. На театрах, как частных, так и государственных, благотворно сказалось снятие ковидных ограничений. Серьезную роль сыграла поддержка со стороны государства в период карантина. Так, государственным театрам не только сохраняли субсидию на все время периода самоизоляции, но и компенсировали выпадающие из-за невозможности продавать билеты внебюджетные доходы. Частные театры, пусть и не в таком объеме, также могли претендовать на меры поддержки со стороны московских и федеральных структур. Все это привело к тому, что индустрия исполнительских искусств достаточно быстро начала оправляться от пандемийного удара.
Авторы остаются оптимистичными, несмотря на новые испытания, которым российские исполнительские искусства подверглись в связи с международной турбулентностью. Обострение отношений с «недружественными» странами, отмена гастролей, разрыв контрактов с иностранными артистами и институциями, предельное осложнение любых коллабораций в связи с логистическими проблемами (платежи, перевозки) — все это мало способствует развитию индустрии. Однако театр занимает все новые перспективные ниши и за счет этого наращивает в том числе экономические обороты. Цифровые продукты вроде «Мобильного художественного театра», новый формат логистических и репетиционных хабов, интерактивные проекты, бурное развитие отраслевого онлайн-образования (выручка образовательной платформы «Синхронизация» в 2019 году превысила 100 миллионов рублей и продолжает расти) — все это способствует популяризации театра и росту частного сегмента в исполнительских искусствах.
Руководитель проекта «Мобильный художественный театр» Алексей Киселев, один из экспертов, опрошенных в рамках исследования, предполагает, что будущее театра за цифровыми технологиями и новыми медиа.
«Со стороны практиков театра есть общая заинтересованность в альтернативных digital-платформах и альтернативных медиумах. Это может быть театр на выставке, театр в телефоне, театр в социальной сети, YouTube и в компьютерной игре. С другой стороны, я отмечаю бешеную популярность формата аудиотеатра», — отметил он.
Между тем, театр и классическая музыка едва ли когда-нибудь станут таким же высокомаржинальным бизнесом, как реклама или IT. Тем более, когда речь идет не о проверенном временем продукте вроде классических постановок по заветам Станиславского, а о творческом эксперименте, поисках художников-авангардистов. Именно поэтому театру всегда будет нужна опора в лице государства, полагает директор театра «Практика» Марина Брусникина.
«Постоянный поиск денег, постоянная борьба за зрителей — все это никуда не исчезнет. Театрам нужно выстраивать грамотную художественную политику, развивать искусство, а не консервировать его. Очень важно, чтобы государство не мешало поискам, экспериментам, развитию, чтобы оно поддерживало и понимало необходимость всего этого», — уточнила она.
Проведенное исследование сочетает статистические методы, основанные на измерении выручки, доли в ВРП, числе занятых, и экспертные оценки лидеров отрасли. Авторы доклада анализируют состояние исполнительских искусств в Москве, риски и перспективы для отрасли, а также приводят лучшие международные практики поддержки театров, классической музыки, хореографии.
Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ — формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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