В День Победы в Молодёжном театре на Фонтанке прозвучат вечные песни о дружбе, любви и победе в концерте «Память сердца», а также состоится спектакль «Подруги».

«Память сердца»

Режиссер программы: Наталия Третьякова

9 мая, 18:00. Малая сцена

Сцена Молодежного театра на один вечер превратится в маленький уютный дворик, в котором семьи долгое время живут бок о бок. Жизнь соседей всегда на виду, они вместе переживают горе и радости и, конечно, вместе отмечают праздники. 9 мая заглянуть в такой дворик смогут и зрители, и вместе с артистами театра, в узком кругу, по-семейному, как принято во все времена, вспомнить былое и тех, кто 78 лет назад совершил свой беспримерный подвиг. Премьера уникальной концертной программы состоялась прошлой весной.

Второй год подряд, в самый главный день весны голосами тех, кто не забывает прошлого и осознает ценность мира в настоящем, прозвучат «Вспомните, ребята», «Горит свечи огарочек», «И было небо голубое», «Первым делом самолёты», «Соловьи» и еще много незабываемых песен, с которыми связана наша историческая и человеческая память.

Песни о дружбе, любви и победе исполнят артисты Молодёжного театра.

«Подруги»

Художественный руководитель постановки: Семён Спивак

Режиссер: Марина Ордина

9 мая, 18:00. Большая сцена

Спектакль-концерт «Подруги», поставленный по страницам книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», посвящается женщинам, защищавшим нашу родину в Великой Отечественной войне.

Документальная повесть Светланы Алексиевич - это исповедь более двухсот женщин, которые в сорок первом, девчонками, мечтали о любви и счастье, а стали солдатами. Четыре долгих года Алексиевич ходила из дома в дом, слушая и записывая монологи простых, не героических, как им самим казалось, женщин. Они плакали. Глотали таблетки. Не хотели вспоминать тот ад, что им пришлось пережить. Так сложилась эта книга памяти.

Её не раз инсценировали в театрах нашей страны и всегда с неизменным успехом. Благодаря актрисам Молодёжного театра, вновь оживут голоса тех, кого уже нет с нами.

От имени фронтовых подруг говорят актрисы Молодёжного театра.

Фото – Юлия КУДРЯШОВА

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