Четвероногие звёзды Пятого канала

Следопыт_корги
Кадр из сериала "Следопыт". Фото: пресс-служба Пятого канала

В сериалах Пятого все чаще появляются хвостатые герои и на своем примере показывают: звезды экрана не всегда говорят на человеческом языке, но их игра красноречивее любых слов. Они – полноценные детективы, спасатели и центральные фигуры сюжета.

Спасатель с золотым сердцем

Детективная новинка «Эльбрус» названа в честь одного из главных героев – пса породы золотистый ретривер. Полноправный член отряда спасателей. Умный, бесстрашный, он обучен идти по следу в горах, лесах и на воде. Эльбрус может задержать и обезвредить преступника, а его тонкий нюх находит улики там, где бессильна современная техника.

История его появления в отряде трогательная. Семья Костровых нашла пса в охотничьей яме-ловушке. Как оказалось, его хозяин погиб, и спасатели решили оставить питомца у себя. Теперь Эльбрус – незаменимый помощник и талисман отряда. Он любит шумные компании, с удовольствием играет с детьми и самостоятельно ходит на рынок за продуктами.

Владимир Фисенко, актер сериала «Эльбрус»:

– Работать с собакой-актером – это особый опыт. Во время съемок было очень много смешных моментов, потому что Эльбрус мог шалить. Хотя нам и приходилось делать много дублей, нас это только веселило и поднимало настроение всей команде.

Дебютант в погонах

Еще один четвероногий сыщик – очаровательный вельш-корги Тюбик из сериала «Следопыт». Его хозяин, Максим Охлопков, в прошлом егерь, вернулся в Петербург и служит оперативником в уголовном розыске. Собака плохо переносит одиночество, Охлопков вынужден брать ее с собой даже на службу. Так личная привязанность превратилась в профессиональное преимущество – Тюбик стал настоящим напарником.

Они – слаженный тандем, где каждый понимает друг друга без слов. Питомец охотно идет по следу, находит улики, которые не видны оперативникам и даже работает живым «детектором лжи». Так что даже такой маленький «следопыт» может принести огромную пользу в расследованиях.

За кадром корги зовут Шкипер, и для него эта роль – кинодебют. Каждый день пес осваивал новые трюки: учился кувыркаться, подносить зонтик, прыгать, кружиться. Специально для съемок ему сшили несколько костюмов: забавного хот-дога, гавайскую рубашку и служебную шлейку с нашивкой «полиция» для выездов на места преступлений. Андрей Федорцов быстро нашёл подход к своему хвостатому коллеге – их рабочий день начинался с угощения.

Кошачье чутьё

В сериале «Великолепная Пятерка» одна из интересных сюжетных линий строится вокруг кошек. Тимур Бубнов – обладатель породистого кота Фараона. Капитан любит фотографировать своего питомца и пытается найти ему подходящую «невесту».

Нодар Джанелидзе, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

– С самого детства я был собачником и считал котов своенравными созданиями. Но за время съемок кардинально изменил свое мнение и теперь отношусь к котам иначе. Фараоша стал персонажем, вокруг которого строились и драматические, и юмористические перипетии. Он приходил на выручку, был предметом раздоров и примирений, и с ним всегда можно было поговорить.

По сюжету, Фараон погибает под колесами машины. Но кошачья линия на этом не заканчивается. Вскоре в семье Бубновых появляется новый усатый герой – кот Килька из приюта.

Нодар Джанелидзе, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

– Когда в сериале есть животное, это вызывает у зрителей доверие. Мы показываем взаимоотношения людей: встречи, расставания, ревность в том числе и через животных. Питомец делает их живее, органичнее. Ведь у многих наших зрителей дома есть кошки или собаки.

В сериалах Пятого канала киноживотные давно стали полноправными персонажами. Зрители ценят их за искренность и бескорыстную преданность партнерам. А поступки четвероногих героев вдохновляют и лишний раз напоминают о главном: о любви, дружбе и взаимовыручке.

