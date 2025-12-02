Дик Ван Дайк встретил приближение 100-летнего юбилея благотворительным концертом

Легендарный актер и певец Дик Ван Дайк начал празднование своего предстоящего 100-летия благотворительным мероприятием для поклонников в Малибу (Калифорния). Двухчасовой концерт был организован совместно с его женой Арлин Сильвер и направлен на сбор средств для Музея Дика Ван Дайка и Фонда искусств Ван Дайка.

Открыл концерт композицией «Chitty Chitty Bang Bang» из одноименного фильма 1968 года. Также прозвучали любимые мелодии: «You Two» и «Super-cali-fragil-istic-expi-ali-docious». Среди других композиций были рождественские колядки «Caroling, Caroling» Нэта Кинга Коула, песня «Carolina in the Morning» и заглавная тема из «Шоу Дика Ван Дайка» (ситком CBS, 1961–1966). Завершил выступление классикой из «Мэри Поппинс» — «Let’s Go Fly a Kite».

Во время мероприятии Ван Дайк поделился одной из главных целей своей инициативы: «Моя цель — возродить искусство общения. Мне все равно, находитесь ли вы на улице, в автобусе или в ресторане — все смотрят в свои телефоны. Никто не разговаривает. Возможно, я единственный человек в США старше 10 лет, у которого нет мобильного телефона».

13 декабря Ван Дайку исполнится 100 лет. Ранее этой осенью он с юмором отметил: «Иногда я хвастаюсь тем, что дожил до 100 лет, и правда в том, что если бы я знал, что проживу так долго, я бы лучше заботился о себе. Я не знаю, что я сделал правильно. Кроме того, что я женился на Арлин, я ничего не сделал правильно».

Мероприятие стало не только праздником для поклонников, но и послужило напоминанием о ценностях живого общения и творчества, которые Ван Дайк пронес через всю свою вековую жизнь.

По материалам зарубежных СМИ