Баста, CREAM SODA и Ваня Дмитриенко: популярные артисты и треки десятилетия

Мари Краймбрери
Фото: пресс-служба МТС

Сервис «КИОН Музыка» (бывш. МТС Музыка) подвел итоги десятилетия и определил самые популярные треки и исполнителей-лидеров чартов. Рэпер Баста – наиболее прослушиваемый музыкант с 2016 года, с этого же момента сингл I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга выступает фаворитом по проигрываниям в плеере. Самым богатым на хиты годом стал 2024, а по итогам 2025 года главными артистами стали MACAN и Мари Краймбрери.

Главным артистом с момента запуска сервиса стал рэпер Баста, а треком – I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга. За последние десять лет годом с наибольшим числом хитов оказался 2024. Именно в это время было больше всего релизов (18%), вошедших в актуальный топ-500 по прослушиваниям. В 2023 году вышло 12% бэнгеров, в 2019 – 11%.

По числу прослушиваний релизов, вышедших в период с 01.11.2024 г. по 30.11.2025 г., артистом 2025 года стал рэпер Андрей Косолапов, известный как MACAN, а его работа BRATLAND стала альбомом года. Титул главной артистки забрала Мари Краймбрери. ICEGERGERT и SKY RAE – лидеры в номинации «Фит года» с треком «Наследство», покорившим чарты и сердца слушателей. Последние 12 месяцев невозможно представить без песни HOMAY фолк-группы AY YOLA, поэтому она получила звание трека года. GUF – артист, который чаще других оказывался на первом месте во флагманском плейлисте из самых востребованных новинок выходных дней «В фокусе», что принесло ему победу в категории «Фокус года». Покорителем Чарта МТС Музыки стал Ваня Дмитриенко. Его песни чаще других занимали позиции в хит-параде сервиса. Главным героем проекта НЭЙМ, поддерживающего начинающих музыкантов, назван исполнитель кто такой ильдар.

Аналитики дополнительно составили рейтинги самых популярных синглов за каждые 12 месяцев, начная с 2016 года. В годовые топы вошли композиции с датой релиза, попадающей в эти временные отрезки. Так, за период 01.01.-31.12.2016 г. лидером по прослушиваниям стал танцевальный трек Tuesday от Burak Yeter, Danelle Sandoval. На втором и третьем месте расположились Feel от Mahmut Orhan, Sena Şener и саундтрек к фильму «Отряд самоубийц» под названием Sucker For Pain, записанный Lil Wayne, Wiz Khalifa, Imagine Dragons, Logic, Ty Dolla $ign, X Ambassadors.

В 2017 году чаще остальных звучала песня «Босая» распавшейся группы «#2Маши». Следом – нашумевший «Тает лёд» от «Грибов». Post Malone и 21 Savage с rockstar заняли третью строчку списка. MATRANG, выпустивший трек «Медуза» в 2018 году, покорил чарты того времени. Серебро – у Ignis от Rompasso, бронза досталась рэперу Drake с God’s Plan. Поп-певица Ariana Grande открывает рейтинг 2019 года – 7 rings на первом месте по проигрываниям в плеере. Следом идут Dance Monkey от Tones And I и «Увезите меня на Дип-хаус» дуэта GAYAZOV$ BROTHER$.

20-е начились под кавер CREAM SODA на сингл группы «ХЛЕБ» «Плачу на техно». За ним – трек X.O, выпущенный The Limbа и ANDRO. Konfuz и «Кайф ты поймала» замыкают топ-3. Elton John и Dua Lipa открывают 2021 год песней Cold Heart. Коллаборация Лолиты и Коста Лакоста «По-другому» и Bad Habits от Ed Sheeran заняли вторую и третью позицию. В чарт 2022 года попали «Стрелы» от Markul и Тоси Чайкиной, «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», а также трек «немерено», созданный при сотрудничестве артистов лампабикт и Элли на маковом поле. Ремикс Komarovo музыканта DVRST к игре Atomic Heart стал феноменом 2023 года, опередив Кравца и Гио Пика с «Где прошла ты». Далее – «Винтаж», ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT с синглом «Плохая девочка». В прошлом году россияне слушали GODZILLA от BEARWOLF, «Пожары» у XOLIDAYBOY и DJ SMASH, Poёt с «БЕГИ».

Для подведения итогов текущего года были созданы креативные номинации, чтобы выделить героев, имена которых звучали громче всего. Новый виток популярности Надежды Кадышевой назван «Камбэком года». Ваня Дмитриенко уверено занял позицию «Краш года», а статус «Свага года» отошел SLAVA MARLOW и Ксении Собчак. В августе вышло интревью музыканта на личных ресурсах журналистки с обсуждением молодежных трендов.

