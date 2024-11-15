Четверть читателей «Книга джунглей» Редьярда Киплинга в детстве примеряли роль Багиры

К 117-летию со дня рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib опросили взрослую аудиторию, чтобы узнать, какие книги пользователи читали или слушали в детстве и какими литературными героями, придуманными зарубежными авторами в ХХ веке, мечтали стать. Большинство респондентов (25%) хотели превратиться в Багиру из книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей».

14 ноября 1907 года родилась Астрид Линдгрен – одна из самых известных и любимых во всем мире детских писательниц. Специально к этой дате Литрес и LiveLib провели исследование среди взрослой аудитории сервисов, чтобы узнать, какими читателями пользователи были в младшем возрасте и с какими книгами познакомили бы своих детей. 91% участников опроса с удовольствием проводили время за чтением, а самой популярной книгой детства назвали повесть Марка Твена «Приключения Тома Сойера» – ее выбрали 67% респондентов. Серебро (65%) досталось «Малышу и Карлсону, который живет на крыше» авторства Астрид Линдгрен, бронза (55%) – роману Даниеля Дефо «Робинзон Крузо».

75% опрошенных хотели в детстве перевоплотиться в литературного персонажа и большинство (25%) выбрали бы для этого Багиру – пантеру из сборника рассказов Редьярда Киплинга «Книга джунглей», воспитывающего Маугли. Чуть реже (23%) пользователи мечтали об образе Алисы из серии книг Льюиса Кэрролла. 20% ответили, что хотели бы стать Пеппи Длинныйчулок из одноименной повести Астрид Линдгрен. В выбранных героях респондентов больше всего привлекала отвага (73%), доброта (61%) и сила духа (57%).

«Книга джунглей» – произведение, которое чаще остальных хотели бы прочитать родители со своими детьми. За него проголосовали 57% участников исследования. 56% опрошенных выбрали серию книг о приключениях Винни-Пуха и его друзей от Алана Милна. Замыкает топ-3 (55,9%) повесть «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Буквально на доли десятых (55,6%) от него отстает «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен. На пятом месте (52%) – серия книг об Алисе Льюиса Кэрролла.