Ирена Мадир: «Мне кажется, мои книги более реальны, вымысел в них – антураж, яркий эффект и дополнительная безопасность»

Ирена Мадир — современная писательница в жанре фэнтези, которая создает уникальный мир, полный магии, романтики и интриг. В каждом ее произведении герои доказывают, что нельзя предавать себя и свою мечту, и что судьба всегда дарит нам шансы и нужно их не упускать. А еще автор создает арты по своим и чужим книгам. Мы поговорили с Иреной о ее разноплановом творчестве, мрачном, но романтичном мире «Аконита» и чего ждать от новинки «Фантом».

– Ирена, вы с детства любили читать книги и фанфики, какие книги произвели на вас наибольшее впечатление? Каких авторов вы любили в юности и кем зачитываетесь сейчас?

– Я начала активно читать с подачи папы, а он любезно подсунул мне Макса Фрая. Мне кажется, даже в «Аконите» отчасти можно заметить влияние серии «Лабиринты Ехо». Ещё я обожала «Графа Монте-Кристо», «Убить пересмешника», «Дубровского» и «Гарри Поттера». И до сих пор с удовольствием возвращаюсь к ним, хотя сейчас стараюсь читать больше новинок фэнтези и романтики.

– Когда вы начали рисовать арты к книгам? Что делали с готовыми рисунками (коллекционировали/публиковали/дарили)?

– Боюсь, я не вспомню момент, когда мне захотелось рисовать персонажей. Как будто, это всегда было со мной, я постоянно что-то рисовала с детства и до сих пор. Готовые арты старалась показывать, особенно, если рисовала для кого-то. Тогда мне просто хотелось поделиться, но сейчас понимаю, что это был хороший способ показать себя, как художника.

– Что вдохновило вас на создание «Аконита»? Когда впервые появилась идея создания этого фэнтези?

– Вдохновило, наверное, совокупность случайных обстоятельств. Я в целом очень люблю фэнтези и расследования, ну и я тот самый человек, который смотрит тру-крайм. Так что идея с преступником у меня витала давно, окончательно оформилась она, когда я наткнулась на язык цветов. Тогда-то у меня и появился Аконит, как персонаж.

– В центре сюжета бойкая журналистка и настоящий убийца. Что было для вас самым важным в характерах и судьбах персонажей?

– Во-первых, нужно было их оживить. Добавить неоднозначности, чтобы легко было увидеть их плюсы и минусы. Ещё мне было важно показать, что хотя Кора и бойкая журналистка, ей не чужд страх, и она явно не из тех, кто будет буквально гоняться за преступником. Она достигает успеха именно за счёт своей упорности и ума. Ну а с Аконитом… Я очень не хотела делать его типичным маньяком, который убивает, потому что хочет и просто злой. Мне хотелось дать ему более глубокую предысторию и сильную мотивацию.

– Отличительные черты «Аконита» — слоуберн, запретные отношения, мрачная атмосфера. Какие приемы вы используете, чтобы создать такое настроение? Какую роль играют детали в ваших произведениях?

– Со слоубёрном всё просто. Я чуть больше отдаю времени на экспозицию, чтобы моно было полностью погрузиться в историю и постепенно добавляю всё больше и больше элементов. А запретность и мрачность достигается самой темой, но я стараюсь не смаковать её, а просто обозначить, чтобы не уходить в триггерные темы.

В целом, я очень люблю оставлять детали, которые помогают додумать те или иные вещи, и, конечно, в детективах детали вообще важны, ведь всё что угодно может быть уликой.

– В ноябре выходит «Фантом», а значит вселенная «Аконита» расширяется. Что нового ждет читателей в этой книге? Что вы считаете в вашей новой работе самым смелым решением?

– Да, мир растёт. Мне очень хотелось углубить некоторых персонажей, которые были второстепенными в «Аконите», и в «Фантоме» я постаралась это сделать через их взаимоотношения с новыми героями и обстоятельствами.

Для меня лично смелость была в том, что внутри «Фантома», по сути, спрятаны две истории, которые развиваются параллельно друг другу и соединяются в финале. Писать такое, особенно учитывая сюжетные хитросплетения, мне было довольно сложно, но интересно. Так что в «Фантоме» получилось в два раза больше расследований и в два раза больше романтики!

– В «Фантоме» много как загадочных персонажей, так и вполне реальных: неуловимый призрак, таинственный убийца, инспектор полиции, иллюстратор в газете. Как вы находите баланс между фантастикой и реальностью?

– Мне нравится представлять, что фантастика для нас – реальность для персонажей. К большинству «странных» вещей они относятся, как обыденности. Ну, знаете, вроде: «О, дождь из кексов? У нас это обычный вторник». Если серьёзно, мне кажется, мои истории легко можно переложить в истории без фантастики. Для меня элемент фэнтези – это усиление некоторых эффектов повествования и способ подумать над тем, «а что если». Ну и я просто люблю фэнтези, это тоже.

– Вы создали арты ко всем своим книгам. Как художественное оформление влияет на вашу историю — вы сначала пишете, а потом создаете арт, или бывают случаи, когда вы сначала создаете арт и он вдохновляет вас на историю?

– Бывает по-разному. Чаще всего, как только у меня появляется только идея, мне уже хочется что-то нарисовать. Арты для меня в какой-то степени играют роль катализатора, они дают мне толчок двигаться дальше, придумывать больше.

– Жанр фэнтези всегда вызывал повышенный интерес у читателей. Как вы думаете, что отличает ваши книги от других в этом жанре?

– Мне кажется, мои книги более реальны. Фэнтези в них – антураж, яркий эффект и дополнительная безопасность, что всё это «где-то там». Например, из «Аконита» довольно легко изъять фэнтези, но суть истории останется прежней. Так что читатель сам может выбрать какую часть айсберга истории он хочет видеть: красочный аттракцион с магией или мрачное зло, которое может случится и в настоящем. Я даю и то, и другое, а куда смотреть и что брать от истории читатели решат уже сами для себя.

– Если бы вы могли задать вопрос любому вашему читателю, что бы вы спросили?

– Наверное, узнала бы дала ли ему что-то моя книга. Даже если ответ будет «нескучный вечер», я буду очень довольна, ведь это значит, что я пишу не зря.