География любителей и создателей хорроров в России

Осенью, когда вечер наступает раньше, желание пощекотать себе нервы становится особенно сильным. Крупнейшая литературная платформа для независимых авторов и читателей «Литнет» прониклась мистической осенней атмосферой и выяснила, где в России живут авторы пугающих историй и в каких городах больше всего любят читать хорроры.

Ключевые данные:

В топ-5 городов России с наибольшим количеством авторов, пишущих в жанре хоррора, вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск.

Чаще других читают страшилки в таких городах, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ставрополь.

Больше половины авторов ужасов (57%) экспериментируют с разными жанрами.

«Осень — особенное время, когда грань между миром реальным и воображаемым становится тоньше. В этом году мы провели трехсоставной конкурс по хоррору, каждый блок которого был посвящен определенным поджанрам и сеттингам, и получили множество новых историй. Это говорит о популярности жанра как среди читателей, так и среди авторов», – поделилась литературный редактор «Литнета» Анастасия Тугова.

Где в России любят читать ужасы

По данным «Литнета», самые отважные читатели, готовые отправиться в путешествие по мрачным закоулкам человеческой души, проживают в следующих городах:

Москва; Нижний Новгород; Санкт-Петербург; Екатеринбург; Ставрополь; Краснодар; Хабаровск; Саратов; Рязань; Воронеж.

Мегаполисы с их бурлящей жизнью и неоновой суетой становятся идеальным фоном для погружения в мир страхов и загадок. Жители этих городов, возможно, ищут контраста с повседневностью, находя утешение в таинственных историях, которые заставляют сердце биться быстрее и дарят острые ощущения.

Однако истинные поклонники жанра, которые больше других читают пугающие истории, живут скорее не в миллионниках, а в городах поменьше в таких регионах, как Дальний Восток, Поволжье и Центральная Россия.

В топ-10 лидеров по увлеченному чтению среди городов вошли:

Орёл; Биробиджан; Сергиев Посад; Тамбов; Пенза; Ижевск; Южно-Сахалинск; Хабаровск; Нижний Новгород; Москва.

Где рождаются страшные истории

Но где же создаются эти истории, от которых по спине бегут мурашки? География авторов, творящих в жанре ужасов, проливает свет на этот вопрос. В топ-10 оказались:

Москва; Санкт-Петербург; Красноярск; Екатеринбург; Новосибирск; Омск; Владивосток; Казань; Волгоград; Тула.

Интересно, что в десятке лидеров три города — это представители великой Сибири, окруженные величественными лесами и таинственными горами: Красноярск, Новосибирск и Омск. Возможно, суровая красота Сибири и легенды этих мест вдохновляют авторов на создание историй, полных мистики и напряжения. Однако стоит отметить, что хорроры выбирают авторы по всей России: и на Урале (Екатеринбург), и Дальнем Востоке (Владивосток), и в Центральном Черноземье (Тула), Татарстане (Казань) и Южном федеральном округе (Волгоград).

Интересные факты об авторах ужасов на «Литнете»

43% авторов полностью посвящают свое творчество жанру ужасов, словно притягиваемые магнетической силой темной стороны литературы.

57% экспериментируют с разными жанрами, но неизменно возвращаются к мистике, чтобы вновь и вновь открывать перед читателями завесу неизведанного.

Авторы хорроров в основном пишут в жанре фантастики, фэнтези и детектива.

35% авторов хорроров принадлежат к поколению Х (им 40–50 лет).

34% — это авторы-миллениалы (им 30–40 лет).

Любопытно, что среди авторов ужастиков представителей поколения зумеров (18–25 лет) меньше 5%.

Некоторые писатели создали уже десятки произведений в жанре ужасов, подтверждая неугасающий интерес аудитории к тайнам и страхам, скрытым в человеческом сознании.

Самые интересные хоррор-книги

Хоррор не ограничивается одним направлением, и среди наиболее популярных поджанров сейчас выделяются:

Фолк-хоррор — сочетание народных легенд и мифов с современными сюжетами.

Космический хоррор — ужасы, связанные с неизведанными уголками космоса и таинственными цивилизациями.

Психологический хоррор — исследования темных уголков человеческой психики и страхов.

Технохоррор — ужасы, связанные с научными открытиями, технологиями и искусственным интеллектом.

Популярные авторы

«Литнет» представил популярных авторов хоррор-литературы, которые активно завоевывают сердца тысяч читателей своими захватывающими и пугающими историями. Читателям полюбились авторы в самых разных сегментах хоррора: от фолк-хоррора про ведьм, народные сказания, мифологические особенности и эстетику славянских народов до историй, связанных с космосом, научными открытиями, отсылками к инопланетным цивилизациям и вирусам.

Среди писателей: Александр Мендыбаев, Вера Петрук, Валерий Горшков, Марк Качим, Анна Мезенцева, Иван Русских, Иван Фаворов.

«Авторы хоррора демонстрируют разнообразие и глубину жанра. Они не только пугают, но и заставляют задуматься о природе страха, мифологии и научных достижениях. Это делает хоррор уникальным и притягательным для широкой аудитории», – говорит Анастасия Тугова.