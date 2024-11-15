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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUГеография любителей и создателей хорроров в России

География любителей и создателей хорроров в России

editor
By editor
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хтонический-ужас-абстракция-в-лавкратианском-духе
Абстракция в лавкратианском духе

Осенью, когда вечер наступает раньше, желание пощекотать себе нервы становится особенно сильным. Крупнейшая литературная платформа для независимых авторов и читателей «Литнет» прониклась мистической осенней атмосферой и выяснила, где в России живут авторы пугающих историй и в каких городах больше всего любят читать хорроры.

Ключевые данные:

  • В топ-5 городов России с наибольшим количеством авторов, пишущих в жанре хоррора, вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск.
  • Чаще других читают страшилки в таких городах, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ставрополь.
  • Больше половины авторов ужасов (57%) экспериментируют с разными жанрами.

«Осень — особенное время, когда грань между миром реальным и воображаемым становится тоньше. В этом году мы провели трехсоставной конкурс по хоррору, каждый блок которого был посвящен определенным поджанрам и сеттингам, и получили множество новых историй. Это говорит о популярности жанра как среди читателей, так и среди авторов», – поделилась литературный редактор «Литнета» Анастасия Тугова.

Где в России любят читать ужасы

По данным «Литнета», самые отважные читатели, готовые отправиться в путешествие по мрачным закоулкам человеческой души, проживают в следующих городах:

  1. Москва;
  2. Нижний Новгород;
  3. Санкт-Петербург;
  4. Екатеринбург;
  5. Ставрополь;
  6. Краснодар;
  7. Хабаровск;
  8. Саратов;
  9. Рязань;
  10. Воронеж.

Мегаполисы с их бурлящей жизнью и неоновой суетой становятся идеальным фоном для погружения в мир страхов и загадок. Жители этих городов, возможно, ищут контраста с повседневностью, находя утешение в таинственных историях, которые заставляют сердце биться быстрее и дарят острые ощущения.

Однако истинные поклонники жанра, которые больше других читают пугающие истории, живут скорее не в миллионниках, а в городах поменьше в таких регионах, как Дальний Восток, Поволжье и Центральная Россия.

В топ-10 лидеров по увлеченному чтению среди городов вошли:

  1. Орёл;
  2. Биробиджан;
  3. Сергиев Посад;
  4. Тамбов;
  5. Пенза;
  6. Ижевск;
  7. Южно-Сахалинск;
  8. Хабаровск;
  9. Нижний Новгород;
  10. Москва.

Где рождаются страшные истории

Но где же создаются эти истории, от которых по спине бегут мурашки? География авторов, творящих в жанре ужасов, проливает свет на этот вопрос. В топ-10 оказались:

  1. Москва;
  2. Санкт-Петербург;
  3. Красноярск;
  4. Екатеринбург;
  5. Новосибирск;
  6. Омск;
  7. Владивосток;
  8. Казань;
  9. Волгоград;
  10. Тула.

Интересно, что в десятке лидеров три города — это представители великой Сибири, окруженные величественными лесами и таинственными горами: Красноярск, Новосибирск и Омск. Возможно, суровая красота Сибири и легенды этих мест вдохновляют авторов на создание историй, полных мистики и напряжения. Однако стоит отметить, что хорроры выбирают авторы по всей России: и на Урале (Екатеринбург), и Дальнем Востоке (Владивосток), и в Центральном Черноземье (Тула), Татарстане (Казань) и Южном федеральном округе (Волгоград).

Интересные факты об авторах ужасов на «Литнете»

  • 43% авторов полностью посвящают свое творчество жанру ужасов, словно притягиваемые магнетической силой темной стороны литературы.
  • 57% экспериментируют с разными жанрами, но неизменно возвращаются к мистике, чтобы вновь и вновь открывать перед читателями завесу неизведанного.
  • Авторы хорроров в основном пишут в жанре фантастики, фэнтези и детектива.
  • 35% авторов хорроров принадлежат к поколению Х (им 40–50 лет).
  • 34% — это авторы-миллениалы (им 30–40 лет).
  • Любопытно, что среди авторов ужастиков представителей поколения зумеров (18–25 лет) меньше 5%.

Некоторые писатели создали уже десятки произведений в жанре ужасов, подтверждая неугасающий интерес аудитории к тайнам и страхам, скрытым в человеческом сознании.

Самые интересные хоррор-книги

Хоррор не ограничивается одним направлением, и среди наиболее популярных поджанров сейчас выделяются:

  • Фолк-хоррор — сочетание народных легенд и мифов с современными сюжетами.
  • Космический хоррор — ужасы, связанные с неизведанными уголками космоса и таинственными цивилизациями.
  • Психологический хоррор — исследования темных уголков человеческой психики и страхов.
  • Технохоррор — ужасы, связанные с научными открытиями, технологиями и искусственным интеллектом.

Популярные авторы

«Литнет» представил популярных авторов хоррор-литературы, которые активно завоевывают сердца тысяч читателей своими захватывающими и пугающими историями. Читателям полюбились авторы в самых разных сегментах хоррора: от фолк-хоррора про ведьм, народные сказания, мифологические особенности и эстетику славянских народов до историй, связанных с космосом, научными открытиями, отсылками к инопланетным цивилизациям и вирусам.

Среди писателей: Александр Мендыбаев, Вера Петрук, Валерий Горшков, Марк Качим, Анна Мезенцева, Иван Русских, Иван Фаворов.

«Авторы хоррора демонстрируют разнообразие и глубину жанра. Они не только пугают, но и заставляют задуматься о природе страха, мифологии и научных достижениях. Это делает хоррор уникальным и притягательным для широкой аудитории», – говорит Анастасия Тугова.

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