География любителей и создателей хорроров в России

Осенью, когда вечер наступает раньше, желание пощекотать себе нервы становится особенно сильным. Крупнейшая литературная платформа для независимых авторов и читателей «Литнет» прониклась мистической осенней атмосферой и выяснила, где в России живут авторы пугающих историй и в каких городах больше всего любят читать хорроры.
Ключевые данные:
- В топ-5 городов России с наибольшим количеством авторов, пишущих в жанре хоррора, вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск.
- Чаще других читают страшилки в таких городах, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ставрополь.
- Больше половины авторов ужасов (57%) экспериментируют с разными жанрами.
«Осень — особенное время, когда грань между миром реальным и воображаемым становится тоньше. В этом году мы провели трехсоставной конкурс по хоррору, каждый блок которого был посвящен определенным поджанрам и сеттингам, и получили множество новых историй. Это говорит о популярности жанра как среди читателей, так и среди авторов», – поделилась литературный редактор «Литнета» Анастасия Тугова.
Где в России любят читать ужасы
По данным «Литнета», самые отважные читатели, готовые отправиться в путешествие по мрачным закоулкам человеческой души, проживают в следующих городах:
- Москва;
- Нижний Новгород;
- Санкт-Петербург;
- Екатеринбург;
- Ставрополь;
- Краснодар;
- Хабаровск;
- Саратов;
- Рязань;
- Воронеж.
Мегаполисы с их бурлящей жизнью и неоновой суетой становятся идеальным фоном для погружения в мир страхов и загадок. Жители этих городов, возможно, ищут контраста с повседневностью, находя утешение в таинственных историях, которые заставляют сердце биться быстрее и дарят острые ощущения.
Однако истинные поклонники жанра, которые больше других читают пугающие истории, живут скорее не в миллионниках, а в городах поменьше в таких регионах, как Дальний Восток, Поволжье и Центральная Россия.
В топ-10 лидеров по увлеченному чтению среди городов вошли:
- Орёл;
- Биробиджан;
- Сергиев Посад;
- Тамбов;
- Пенза;
- Ижевск;
- Южно-Сахалинск;
- Хабаровск;
- Нижний Новгород;
- Москва.
Где рождаются страшные истории
Но где же создаются эти истории, от которых по спине бегут мурашки? География авторов, творящих в жанре ужасов, проливает свет на этот вопрос. В топ-10 оказались:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Красноярск;
- Екатеринбург;
- Новосибирск;
- Омск;
- Владивосток;
- Казань;
- Волгоград;
- Тула.
Интересно, что в десятке лидеров три города — это представители великой Сибири, окруженные величественными лесами и таинственными горами: Красноярск, Новосибирск и Омск. Возможно, суровая красота Сибири и легенды этих мест вдохновляют авторов на создание историй, полных мистики и напряжения. Однако стоит отметить, что хорроры выбирают авторы по всей России: и на Урале (Екатеринбург), и Дальнем Востоке (Владивосток), и в Центральном Черноземье (Тула), Татарстане (Казань) и Южном федеральном округе (Волгоград).
Интересные факты об авторах ужасов на «Литнете»
- 43% авторов полностью посвящают свое творчество жанру ужасов, словно притягиваемые магнетической силой темной стороны литературы.
- 57% экспериментируют с разными жанрами, но неизменно возвращаются к мистике, чтобы вновь и вновь открывать перед читателями завесу неизведанного.
- Авторы хорроров в основном пишут в жанре фантастики, фэнтези и детектива.
- 35% авторов хорроров принадлежат к поколению Х (им 40–50 лет).
- 34% — это авторы-миллениалы (им 30–40 лет).
- Любопытно, что среди авторов ужастиков представителей поколения зумеров (18–25 лет) меньше 5%.
Некоторые писатели создали уже десятки произведений в жанре ужасов, подтверждая неугасающий интерес аудитории к тайнам и страхам, скрытым в человеческом сознании.
Самые интересные хоррор-книги
Хоррор не ограничивается одним направлением, и среди наиболее популярных поджанров сейчас выделяются:
- Фолк-хоррор — сочетание народных легенд и мифов с современными сюжетами.
- Космический хоррор — ужасы, связанные с неизведанными уголками космоса и таинственными цивилизациями.
- Психологический хоррор — исследования темных уголков человеческой психики и страхов.
- Технохоррор — ужасы, связанные с научными открытиями, технологиями и искусственным интеллектом.
Популярные авторы
«Литнет» представил популярных авторов хоррор-литературы, которые активно завоевывают сердца тысяч читателей своими захватывающими и пугающими историями. Читателям полюбились авторы в самых разных сегментах хоррора: от фолк-хоррора про ведьм, народные сказания, мифологические особенности и эстетику славянских народов до историй, связанных с космосом, научными открытиями, отсылками к инопланетным цивилизациям и вирусам.
Среди писателей: Александр Мендыбаев, Вера Петрук, Валерий Горшков, Марк Качим, Анна Мезенцева, Иван Русских, Иван Фаворов.
«Авторы хоррора демонстрируют разнообразие и глубину жанра. Они не только пугают, но и заставляют задуматься о природе страха, мифологии и научных достижениях. Это делает хоррор уникальным и притягательным для широкой аудитории», – говорит Анастасия Тугова.